„Těší nás, že uchazeči na naše gymnázium podávají velmi dobré výsledky při přijímacím řízení. Je to v první řadě zásluha základních škol, že své žáky dobře připravily. Dále hraje velkou roli domácí příprava žáků, kteří vědí, že konkurence při přijímacím řízení u nás je velká. I my se snažíme uchazečům pomoci při přípravě tím, že pro ně dlouhodobě organizujeme přípravné kurzy a zkoušky na nečistoto zcela zdarma,“ vysvětlila Ivana Hynková, ředitelka Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli.

Zdejší studenti jsou ve svitavském okrese nejúspěšnější jak v českém jazyce, tak i matematice. Zájemci o studium na litomyšlském gymnáziu se účastní speciálních kurzů, kde se na testy připravují. „Zkušení pedagogové s žáky probírají testové úlohy a na základě zkušeností se soustředí na cvičení, která se v minulosti ukázala jako obtížná. Po zkouškách nanečisto s nimi navíc proberou chyby, které v testech udělali a diskutují i vhodné strategie při vyplňování testů,“ doplnila Hynková.

Státní přijímací zkoušku z českého jazyka tady zvládli uchazeči v průměru na 76,6 procenta, z matematiky pak na 65,6 procenta. V češtině studenti chybují v pravopisu a často se potýkají s menší znalostí rčení a přísloví. Velká část uchazečů má podle Hynkové problém s korekturními cvičením, kdy je věta napsána chybně a žák má najít chybu a opravit ji. V matematice některým školákům u přijímaček nesedí úlohy založené na logickém úsudku.

„Největším problémem ale bývá geometrie. Zde někdy chybí prostorová představivost, ale jsou i žáci, kteří bojují s používáním rýsovacích potřeb. Numerické výpočty naopak většinou zvládají velmi dobře,“ vysvětlila ředitelky litomyšlského gymnázia.

Dobré výsledky vykazují i studenti, kteří se hlásili na Gymnázium v Poličce. Přijímací zkoušky z češtiny v Poličce zvládli žáci na 75,6 procenta a z matematiky na 65,1 procenta.

„Výsledky prezentované Cermatem je potřeba vidět v širším kontextu, neboť jejich podobu ovlivňuje celá řada dalších faktorů, jako je počet uchazečů konajících na dané škole přijímací zkoušky, složení uchazečů a jejich preference škol na prvním a druhém místě,“ sdělil ředitel Gymnázia v Poliče Josef Dvořák. Setkává se běžně s tím, že některé typy úloh žáci na základních školách neřeší a nejsou na ně tak připravení.

V případě českého jazyka platí podle Dvořáka to, že testy obsahují rozsáhlé výchozí texty a studenti mají často problém, aby je stihli v daném čase přečíst. „V loňském roce ve čtyřletém oboru poslední přijímaný uchazeč získal v součtu českého jazyku a matematiky 66 bodů, do osmiletého oboru to bylo 44 bodů,“ řekl Dvořák.

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy nabízí pro absolventy základních škol tři různé obory. Pro každý obor je stanovena jiná bodová hranice, která určuje, zda uchazeč v testech uspěl. „Tento výsledek je součtem bodů za test z českého jazyka a za test z matematiky. Na čtyřleté gymnázium je to 35 bodů, na osmileté gymnázium 30 bodů a na obchodní akademii je to 25 bodů. Jestliže uchazeč uspěje, započítáme mu ještě body za studijní výsledky ze ZŠ a další aktivity, které jsou dvojího druhu,“ přiblížila postup ředitelka svitavského gymnázia Monika Pelíšková.

Podle počtu bodů pak škola stanoví pořadí uchazečů. „Obecně platí, že čím lépe napíšete přijímačky, tím větší jsou šance na přijetí,“ podotkla Pelíšková. Přijímací zkoušky z českého jazyku na tuto svitavskou střední školu zvládli studenti na 75,2 procenta a z matematiky na 56,3 procent.

Čísla u jednotlivých škol ukazují, jakých výsledků při přijímačkách průměrně dosáhli všichni uchazeči o studium na dané škole. Čím vyšší číslo, tím lepší průměrný uchazeč. Čísla zahrnují přijaté i nepřijaté žáky. Jde o průměr z přijímaček na čtyřleté studijní obory (nezahrnují tudíž např. šestiletá a osmiletá gymnázia)

Přijímací testy - střední školy v okrese Svitavy:

Název školy český jazyk matematika

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl 76,6% 65,6%

Gymnázium Polička 75,6% 65,1%

Gymnázium, OA a jazyková škola Svitavy 75,2% 56,3%

Gymnázium Jevíčko 70,8% 53,0%

VOŠP a SPgŠ Litomyšl 69,1% 48,7%

G a LSOŠ Moravská Třebová 60,4% 51,2%

Zdroj: Data Deník získal od projektu prijimacky.ai, který je zpracoval na základě oficiálních dat z Cermatu.