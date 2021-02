Po dohodě s finančním úřadem je v budově Městského úřadu v Olomoucké ulici v Moravské Třebové sběrný box pro bezkontaktní odevzdávání daňových podání nebo žádost o kompenzační bonus.

Daňové přiznání - Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Sběrný box je k dispozici v úřední dny, a to v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Využít lze také sběrný box na finančním úřadu ve Svitavách. V Občanském informačním centru ve Třebové jsou k dispozici na požádání také formuláře finančního úřadu, přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z nemovitých věcí nebo k silniční dani.