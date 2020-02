Radnice v Litomyšli si musí na nový domov pro seniory našetřit sama, od státu může dostat jen několik desítek milionů korun. Aktuálně má naspořeno zhruba 69 milionů korun.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

Za první rok radnice na stavbu domova pro seniory ušetřila zhruba dvacet milionů korun. Na únorovém jednání zastupitelstva by mělo dojít ke schválení výrazného nárůstu peněz, a to na 69 milionů korun. Do částky jsou započítány daňové příjmy Litomyšle a vratky z nerealizovaných projektů a úspor.