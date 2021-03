Do krytého plaveckého bazénu přímo nezatéká, ale technici řeší problémy s kondenzací vody uvnitř střechy. „Začaly se objevovat mapy na stropě a podhledech,“ řekl starosta Daniel Brýdl.

Oprava nebude úplně jednoduchá. Zatím není jasné, zda problém vznikl už při projektování stavby bazénu, nebo závada vznikla během deseti let užívání. „Verzí je několik. Není to jednoznačné, že si někdo řekne, tady je díra do střechy a tudy teče. Bohužel je to technicky komplikované a kolegové se tomu věnují už několik měsíců. Na bazén se bylo dívat několik odborníků a měli různé názory,“ popsal Brýdl.

Do léta chce mít ale Litomyšl jasno, jak závadu řešit, aby během letní sezony mohli technici střechu bazénu opravit. V současné době město jedná s několika firmami, ale každá navrhuje jiný postup při rekonstrukci. „Není to tak, že by na bazénu hrozila havárie, že musíme střechu opravit během pár měsíců. Spíše musíme problém vyřešit, aby se neopakoval,“ uvedl starosta. Cena opravy se bude odvíjet od technického řešení.

Litomyšl si zakládá na moderní architektuře. V minulosti už ale město řešilo potíže s vazníky na sportovní hale, zatékáním do nových domů u nemocnice nebo se střechou na sportovním stadionu na Černé hoře. Otázkou je, zda problémy s netypickými stavbami nejsou zbytečná daň za vzhled. „Tohle odmítám, protože kdyby takto přemýšleli při stavbě zámku, gymnázia nebo chrámu, tak by tady byly samé jednoduché budovy. Samozřejmě, když se vymýšlí něco originálního, může to přinést problémy. Po minulém roce ale řešíme zatékání ve více budovách, a to i v těch historických. Takže to není daň za moderní architekturu,“ konstatoval Brýdl.

Komentář k aktuální kauze bazénu:

Litomyšl u od éry starosty Miroslava Brýdla využívá architekty a v republice patří ke špičce. Od místních lidí ale sklízí radnice i kritiku, a to zejména když se objeví problémy. V minulých letech pro město pracovali významní architekti, jako jsou Josef Pleskot, Aleš Burian, Zdeněk Fránek.

„Nikde se nepodařilo udělat tolik architektury, v tak širokém záběru a tak různých domech. V jiných městech se jedná vždy jen o solitéry. V Litomyšli je všechno, sportovní stavby, kulturní, církevní a je tu také vidět velký přenos na individuální stavebníky, kteří jako by byli tímto silným proudem ovlivněni,“ řekl před časem o Litomyšli architekt a herec David Vávra.

Přesto je někdy ve městě těžké prosadit moderní architekturu. „Když jsem četl, jak se v minulosti stavělo a taky se prodražovalo, je to opakování stále stejných chyb. Ve finále ale máme krásné budovy,“ řekl starosta.

O bazénu v Litomyšli jsme v minulosti psali:

FOTOGALERIE: Litomyšl má plavecký bazén Přečíst článek ›

Titul Stavba roku pro krytý plavecký bazén Přečíst článek ›