Projekt přihlásil do participativního rozpočtu v loňském roce Vlastimil Pešina. Šachové figurky si mohou lidé přinést vlastní, nebo si je můžou od 1. července zapůjčit v Regionálním muzeu.

Na pokladně budou sady figur k dispozici v otevírací době muzea, tedy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Půjčují se na jeden kalendářní den, nejpozději do 17 hodin musí být zpět. Půjčovné je zdarma, vybírá se jen vratná záloha 300 korun. Figurky pro hráče u šachových stolků zakoupil Jiří Fišer, ze zmrzlinového stánku U Fiška.

Park u nemocnice v Litomyšli pojmenují sami lidé



Hledá se název pro nový park v lokalitě u nemocnice v Litomyšli. Až do 30. června mohou lidé posílat na radnici svoje návrhy na pojmenování nového parku. „Přírodní plocha se stovkami stromů i unikátním systémem zachycování dešťové vody v krajině zatím nemá oficiální jméno,“ potvrdil mluvčí města Michele Vojáček. Slavnostně bude park otevřen už na konci letošního roku.