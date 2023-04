/VIDEOVIZUALIZACE/ Dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 z Janova u Litomyšle do Opatovce u Svitav se začne stavět už počátkem května. Ředitelství silnic a dálnic minulý týden uzavřelo smlouvu s dodavatelem, stavba vyjde na 2,5 miliardy bez DPH. Hotová by měla být v listopadu roku 2025 a uleví dalšímu úseku přetížené státovky I/35. Projeďte se po ní už nyní ve videovizualizaci. Druhé video pak nabízí pohled z dronu na přípravu staveniště, skrývku ornice a finišující stavbu železničního mostu, který je budován v předstihu před dálnicí.

Vizualizace úseku D35 Janov - Opatovec | Video: ŘSD

Tento úsek nenavazuje na již hotové části dálnice z Opatovic nad Labem do Ostrova před Vysokým Mýtem. Na mezilehlé obchvaty Vysokého Mýta a zejména Litomyšle, kde byly velké spory o trasu dálnice, si řidiči budou muset ještě pár let počkat. Naproti tomu úsek z Janova do Opatovce byl z hlediska přípravy a vyjednávání s odpůrci stavby téměř bezproblémový.

Už v předstihu se na úseku Janov - Opatovec začal stavět železniční most přes koridor Česká Třebová - Brno. Více zde:

Stát vypsal tendr na úsek D35 Janov – Opatovec. Hotovo má být v roce 2026

Podívejte se na přípravu stavby dálnice z Janova do Opatovce, kde už je patrná skrývka ornice a finišuje stavba železničního mostu u Opatovce, také pohledem z dronu:

Zdroj: ŘSD