/VIZUALIZACE/ Obstrukce konkurenčních českých firem se nekonaly, Ředitelství silnic a dálnic podepsalo s polským stavebním gigantem Budimex smlouvu o výstavbě osmikilometrového úseku dálnice D35 ze Džbánova u Vysokého Mýta k Řídkému u Litomyšle. Informovalo tom včera ŘSD na síti X. Do oznámení se však buď vloudila tisková chyba, nebo skutečně došlo ke změně časového harmonogramu. Tento úsek má být podle nových informací zprovozněn až v létě 2027, tedy bezmála o rok později, než bylo plánováno.

Vizualizace dálnice D35 v úseku Džbánov - Litomyšl | Video: ŘSD

Stavět se začne v druhém dubnovém týdnu, Budimex to zvládne za 3,423 miliardy korun, což je jen 75 procent projektované ceny. Poslední věta v tiskové zprávě však vzbudila na sítích okamžitě vlnu pochybností: "Doba pro zprovoznění stavby je stanovena na cca 39 měsíců (1029 dnů)," informovalo ŘSD. To by však znamenalo, že dálnice bude zprovozněná až v polovině roku 2027, ačkoliv dosavadní dokumentace hovořila o roku 2026. Jen dva roky, respektive dvě až dvě a půl stavební sezony, ostatně trvá i řada jiných dálničních zakázek.

Termín zprovoznění dálniční spojky mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí je klíčový například pro obyvatele Hrušové, přes kterou prochází nynější frekventovaná státovka I/35, kterou D35 nahradí.

Nejasnost týkající se termínu zprovoznění tohoto úseku D35 Deník zjišťuje.

Zmíněných 39 měsíců je navíc dokonce víc než tři stavební sezony. Všechny ostatní úseky D35 až do Svitav vyjma dálničního obchvatu Litomyšle mají být zprovozněny nejpozději v roce 2026. O další tři roky později pak zbývající dva úseky do Mohelnice. Nejasnost týkající se termínu zprovoznění D35 mezi Mýtem a Litomyšlí Deník zjišťuje.

I na navazující připravované části D35 kolem Litomyšle, na které mají bagry rýpnout do země letos na podzim, finišují poslední "papírové" práce. "Na úseku D35 Litomyšl - Janov je vykoupeno cca 65% pozemků a v této chvíli žádný vyvlastňovací proces neprobíhá," uvedl včera šéf ŘSD Radek Mátl. Ostatní úseky mezi Ostrovem, kde dálnice nyní končí, a Opatovcem u Svitav, jsou vysoutěžené nebo se na nich dokonce již staví.

Stavba dálnice kolem Vysokého Mýta ve fotkách. Dělají se skrývky a přeložky sítí

O Budimexu jako firmě, jež podala na stavbu D35 u Litomyšle nejvýhodnější nabídku, informovalo ŘSD poprvé již vloni v srpnu. Více o tom píšeme ZDE. Pak znovu a už o Budimexu jako oficiálním vítězi napsalo v polovině února. Vyhodnocování nabídek tak trvalo nezvykle dlouho, skoro půl roku. Spekulace o tom, jak celý tendr nakonec dopadne, panovaly kvůli napadnutému vítězství Budimexu v tendru na stavbu dálnice D11 z Trutnova na polské hranice. Proti Budimexu se tady odvolal český Metrostav, stavba má tak už několik týdnů zpoždění. Neúspěšný český uchazeč o zakázku na stavbu dálnice D35 mezi Džbánovem u Vysokého Mýta a Litomyšlí, české konsorcium kolem firmy MI Roads, se však ke svému neúspěchu postavil jinak: Vzápětí po oznámeném vítězství Budimexu prohlásil, že se neodvolá.

Budimex je jednou z největších polských stavebních firem a v poslední době se snaží rozklížit monopol několika největších českých stavebních gigantů na domácím trhu s veřejnými zakázkami.

Projeďte se po celé dálnici D35 z Ostrova až do Mohelnice už nyní ve vizualizacích: