„Dokázali jsme se dohodnout na protihlukových opatřeních, která jsou u Litomyšle možná nadstandardní oproti jiným silnicím, ale musíme si uvědomit, že D35 povede blízko Litomyšle a vesnic. Jsou tu násypy, musí být estakády, nelze celou trasu zaříznout, musíme chránit okolí,“ uvedl šéf ŘSD Radek Mátl.

ŘSD navíc stanoví trasy, kudy se bude na stavbu vozit materiál, aby se nezničily silnice v Litomyšli a dotčených obcích. Toho se taky obávají v Janově.

Jestli všechno dobře půjde, tak v roce 2023 začne samotná stavba dálnice. Na trase 11,8 kilometru dlouhého úseku začnou letos pracovat archeologové. O zakázku se ucházelo deset zájemců. Nejvýhodnější nabídku podala firma Metrostav Infrastructure, která práce provede za 32,77 milionů korun. Na trase je naplánovaná mimoúrovňová křižovatka, mosty, ekodukt a protihlukové stěny.

„Dálnice zásadně ovlivní život v obci při výstavbě, to je první zlom. Až začne výstavba, tak se to neobejde bez prachu a hlučnosti. Pro nás je ale výhoda, že se D35 bude stavět v místech, kde by stroje přes Janov neměly jezdit. Máme místa, kde nechceme, aby vůbec technika jezdila. Zásadní je výstavba dálnice, která půjde kolem vodojemu, který je mezi Janovem a Gajerem. Máme nějaké podmínky, které by se měly dodržovat, budeme dělat monitoring,“ vysvětlil starosta Janova Luboš Jiskra.

Jako zásadní vidí starosta i to, že se podařilo prosadit kolem obce protihlukové stěny.

„Provoz, který slyšíme z dnešní pětatřicítky, tak určitě jeho dvě třetiny zmizí na dálnici. Uslyšíme ho, ale rozhodně ne v těch decibelech, co slyšíme dneska. A určitě bude mít dálnice plus i pro příjezd do Janova, odbočení z I/35 bude bezpečnější,“ podotkl Jiskra.

Tu největší dopravní zátěž Janov vyřešil už před osmnácti lety, když z obce zmizela tranzitní doprava. Kamiony do roku 2004 jezdily přes janovskou náves a obec tím trpěla. „Pro nás byla zásadní změna v roce 2004, kdy se udělal obchvat Janova. Potom se u nás dokončily obecní byty a parcely pro domy. A za tu dobu nám přibylo minimálně 150 lidí,“ dodal starosta.

Dálnice D35 rozdělí Kunčinu na severní a jižní část

Ředitelství silnic a dálnic už má na tento úsek stavební povolení.

„Pokračuje majetkoprávní příprava a chystáme výběrové řízení na zhotovitele stavby, jehož vypsání se předpokládá ve třetím čtvrtletí tohoto roku,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Současně pokračuje i příprava na stavbu úseku dálnice D35 Litomyšl – Janov. Stavba by měla začít v roce 2024.