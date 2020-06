Trasa dálničního obchvatu Litomyšle přece jen dozná určitých změn, aby silničáři vyšli vstříc protestujícím obcím a zemědělcům v okolí města.

Vyplynulo to z jednání místních samospráv a spolků v Litomyšli s ředitelem ŘSD Radkem Mátlem.

„Poprvé od počátku jsme měli pocit, že se jen nebráníme a že marně tlučeme na zeď. Poprvé za ty roky jednání nám bylo nasloucháno a zaznělo, že naše námitky a návrhy budou prověřeny,“ shodli se Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice a Jan Janypka, starosta nedalekého Strakova.

Posunutí trasy ŘSD odmítlo

ŘSD sice opět odmítlo požadavek posunout trasu mírně k Litomyšli, zkusí však zapracovat do projektu jiné záležitosti, jako další protihlukové stěny, zeleň a další clony. A především: Trasa D35 by kolem Litomyšle nakonec možná bude víc kopírovat terén, jak požadují odpůrci. Náspy by měly být nižší a naopak terénní zářezy ne tak hluboké.

Například právě kolem Strakova měla sice D35 vést v hlubokém, až 12metrovém zářezu. Jenže obec se bojí, že hluk přijde z druhé strany: od kilometr vzdálené Suché, kde naopak vede po takřka stejně vysokém náspu. Dalším problém jsou spodní vody, podle odpůrců dálnice v zářezech vede až šest metrů pod jejich hladinou.

„Požadujeme proto, aby dálnice více kopírovala terén. I ve větších stoupáních se nadále vejde do dálničních norem,“ uvedl Chaloupka.

Janypka zase ocenil čerstvý návrh ŘSD, že by stěny zářezů mohly být kolmější, než je plánováno. „Tím by se ušetřilo obrovské množství zdejší úrodné půdy. Je škoda, že podobný nápad z ŘSD nezazněl dřív,“ podotkl.

Dálnice na desetikilometrovém úseku kolem Litomyšle překonává v součtu stometrové převýšení, avšak ve velmi proměnlivém terénu. To bylo důvodem, proč ŘSD dálnici projektovala ve střídajících se náspech a zářezech, aby sklon byl co nejrovnoměrnější.

Křehké porozumění

Přes dobré pocity z posledního jednání však odpůrci příliš sdílní nebyli.

„Začínající porozumění je velmi křehké, nechceme to jitřit. Počkáme si dva měsíce na to, jak se projektantům podaří návrhy zakomponovat,“ uvedli.

Silničáře už tlačí čas, na jiných úsecích příprava D35 běží bez problémů.

Mátl v Litomyšli upozornil, že v případě dalšího zdržení se navazující úseky od Vysokého Mýta i z druhé strany od Svitav dočasně napojí na silnici I/35 a doprava z dálnice bude svedena přes město. Toho se Litomyšl bojí nejvíc.