Když se aktivisté ze Šumperku se do řízení okolo dálnice D35 před dvěma lety přihlásili , slibovali, že stavbu nebudou blokovat . Ozvali se však až ve chvíli, kdy všechny úseky D35 v Pardubickém kraji měly stavební povolení vydané a zdálo se, že stavbě už nic nebrání v cestě.

Rozklad na dva úseky dálnice na Svitavsku podali na poslední chvíli před koncem zákonného termínu, téměř měsíc po vydání stavebního povolení. Zdržení stavby hrozí minimálně několikaměsíční: záleží na tom, jak rychle se dokáže ŘSD s Bušinou domluvit. A v tom může být další kámen úrazu.

Telefonní kontakt s Bušinou totiž není téměř možný, na jeho telefonní číslo uvedené na webu šumperské pobočky Českého svazu ochránců přírody se nedovolal podle svých slov starosta Litomyšle Daniel Brýdl, telefony nezvedá prakticky nikomu. „Volal jsem ochráncům, ale telefon nezvedli. Čekáme, jak se vyvinou jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Mnozí se podivují, jak může dálnici u Svitav napadnout někdo ze 70 kilometrů vzdáleného Šumperka. Podle Ministerstva dopravy však do řízení může podle zákona vstoupit skutečně kdokoliv z republiky.

Podle šéfa pardubické pobočky ŘSD Bohumila Vebra navíc ochránci schůzku odmítli. „Jednáme se stavebním úřadem, jak se vypořádat s připomínkami ochránců přírody ze Šumperku. Je to na něm, jakým způsobem potvrdí, nebo nepotvrdí stavební povolení. Kontaktovali jsme ochránce, ale oni se nechtějí účastnit jednání,“ sdělil ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

Redakci Deníku se aktivistům ze Šumperka také nedaří dovolat. Za uplynulý týden jsme to zkusili několikrát, úspěšní jsme nebyli ani jednou. Bušina však reagoval však na náš e-mail a odmítl v něm, že by měl od ŘSD nějaký návrh.

Projeďte se po D35 kolem Litomyšle a i po druhém napadeném úseku z Opatovce do Starého Města ve videovizualizaci ŘSD. V ní jsou zmíněny i ekologické prvky a náhradní výsadby zeleně. Video prvního úseku najdete ve fotogalerii, druhého úseku zde:

„Nevíme o žádném návrhu ze strany účastníků řízení. Rozklady byly podány z důvodu zajištění splnění podmínek, které 'ochrana přírody' má již přislíbeny v předchozích stanoviscích nebo v samotném principu legality rozhodnutí správních orgánů. Při naší činnosti si nevolíme dopředu strategii. Stále věříme, že rozhodnutí úřadů jsou vydávána dle práva a jeho prosazování je naše strategie,“ vysvětlil v úterním e-mailu redakci předseda ČSOP Šumperk Slavomír Bušina.

Svým odvoláním proti již vydanému stavebnímu povolení přitom po letech složitých příprav dálnice vyděsil nejen vedení ŘSD, ale naštval také obyvatele a radnice dotčených měst a obcí, kteří na dálnici roky čekají. Především Litomyšle, kde byla jednání obzvláště komplikovaná a táhla se řadu let: Právě dlouho očekávaný obchvat tohoto města, které je špuntem na přetížené státovce I/35, dostal stavební povolení až počátkem srpna, jako poslední v celé trase D35. Šumperští aktivisté se proti němu odvolali měsíc poté, těsně před koncem lhůty.

„Navrhuji těm, kdo se podepsali pod ten nesmyslný rozklad, aby si přímo na náměstí v Litomyšli otevřeli stánek pro sběr podpisů pod petici, která by jejich názory podpořila. Aby jim přímo obyvatelé Litomyšle mohli sdělit svoje názory na to, jaké je to žít ve městě, skrz které denně musejí projíždět desítky tisíc aut a kamionů,“ vzkázal v diskuzi jeden ze čtenářů Svitavského deníku. Podobný názor sdílejí mnozí další.

V rozkladu na úsek dálnice okolo Litomyšle adresovaném přímo ministru dopravy Martinu Kupkovi ochránci přírody řeší mimo jiné kácení dřevin, ekologický dozor na stavbě, dočasné zábory půdy nebo zakrývání zeminy na autech při převozu.

Přetížené státovky mezi Vysokým Mýtem a Mohelnicí, které teprve čekají na dálniční náhradu, jsou místem častých havárií, mnohdy tragických. Poslední taková se tu stala ve středu, kdy se u Stradouně střetla čtyři nákladní auta. Výsledkem je jeden mrtvý a několik zraněných - ZDE

„Předmětná rozhodnutí nepracují se všemi podmínkami uvedenými ve stanovisku Ministerstva životního prostředí vzešlého z EII (EIA - posudek vlivů na životní prostředí - pozn. red.). Některé podmínky, které lze těžko definovat dokumentací ke stavbě, jsou buď citovány neúplně, nebo vynechány. Opravdu nepřicházíme s novými požadavky nebo zjištěními. Z našeho pohledu se jedná o procesní vady,“ upozornil předseda ČSOP Šumperk Bušina.

Jak velké zdržení mohou rozklady na oba úseky dálnice znamenat, si netroufá nyní šéf ŘSD v Pardubicích Vebr odhadnout. „Dívali jsme se, že jde o konkrétní podmínky, většina je splnitelných. Některé jsou opravdu jen technického rázu, že jsme přímo ze studie EIA neopsali citace do rozhodnutí. Ale EIA je závazná jako dokument, takže v příloze stavebního povolení je a musíme stejně dodržet dané podmínky,“ doplnil Vebr.

Podle statistik nehodovosti dálnice snižují počty dopravních nehod. Proti budování dálnic není i řada ekologů, odlehčí totiž stávající krajině zahlcené auty a odvedou je rychle pryč.

Dálnice D11 a D35 výrazně snížily počet tragických nehod. Podívejte se na čísla

Už minulý týden kroutil nad námitkami uvedenými v rozkladu hlavou mluvčí ŘSD Jan Rýdl. "Obsah (rozkladu) nás velmi mrzí, protože to jsou všechno věci, které bez problému bylo možné vyřídit během stavebního řízení. Jakkoliv je rozklad podepsán, že ho podalo sdružení, tak ve skutečnosti jde o několik jednotlivců. Uvádějí snadno řešitelné banality, nemáme s tím žádný problém, umíme jim vyjít vstříc a máme tu vůli. Stavbu a sta tisíce řidičů toto jednání poškozuje,“ řekl Rýdl. Rozklad bude řešit ministerstvo dopravy a musí dodržet lhůty dané zákonem.

Mnozí se podivují, jak může dálnici u Svitav napadnout někdo ze 70 kilometrů vzdáleného Šumperka. Podle Ministerstva dopravy však do řízení může podle zákona vstoupit skutečně kdokoliv z republiky. „Teritoriální omezení nedovoluje právo Evropské unie. Ekologické nebo občanské spolky do řízení mimo město, kde sídlí, vstupovat mohou,“ informoval mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Lidé u Litomyšle prosadili lepší dálnici, než navrhoval stát, říká starosta

Jednání o stavbě dálnice D35 u Litomyšle s odpůrci z okolních osad trvala roky. Zlom přišel v roce 2020, když ŘSD, Město Litomyšl, Pardubický kraj, dotčené obce, spolek Živé Kornice a místní zemědělci podepsali společné memorandum, které bylo kompromisem mezi požadavky všech stran. To odblokovalo výstavbu dálnice spojující Čechy a Moravu. O tento úsek kolem města se jako o jediný v celé 80kilometrové trase z Opatovic nad Labem do Mohelnice táhly dlouholeté spory. Se druhým napadený úsek ze Svitav ke Starému Městu větší problémy doposud nebyly.