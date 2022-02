„Na co nám bude dálnice. Za kulturou a nákupy jezdíme do Moravské Třebové a Svitav, dál jezdit nepotřebujeme. Než tu dálnici postaví, bude to tady hrůza,“ míní starší muž na návsi. Jako první začne zřejmě v roce 2024 výstavba tunelu u Dětřichova. Vznikne nejdelší tunel v zemi, který bude součástí dálnice D35.

V okolním terénu se podle pamětníků nacházejí štoly, které tady za druhé světové války vyhloubili Němci. Ty by ale stavbu ohrozit neměly. Obyvatele Kunčiny a sousedních obcí ale čekají během stavby dálnice náročné roky. „Dálnice nám rozdělí katastr obce na severní a jižní část. Bude to mít jednoznačně dopad na zemědělce a lesní pozemky. Pozitivní přínos moc nevidím. Neřekl bych, že bychom mohli na dálnici nějak vydělat. Naštěstí nemáme starosti s odpočívkou jako nedaleké Staré Město, ale každou obec stavba zasáhne,“ říká starosta Kunčiny Miroslav Kubín. Dálnice povede asi 720 metrů od kunčinských domů. Částečně je silnice naplánována v náspu a zářezu, takže na očích ji místní lidé moc mít nebudou. Otazník ale visí nad hlukem z dálnice.

„Protihlukové stěny v plánu zatím nejsou. Na jednáních nám vždy řekli, že až bude dálnice hotová, udělají měření. Pokud nesplní limity, tak protihlukové stěny dodělají,“ vysvětluje Kubín. Ještě před dálnicí ale dojde na výstavbu nové silnice z Kunčiny do Mladějova na Moravě. Půjde o komunikaci, která bude využívána při přeložce železniční trati. Následně tam zůstane a Kunčina věří, že jim zlepší dopravu mezi obcemi.

Koridor dálnice zabere na 40 hektarů plochy, lesy a ornou půdu. I tady nemají v Kunčině jasno, jak bude stát postupovat. „Nikdo zatím neřekl, jak se bude stát starat o ty plochy, které má zabrat dálnice, než začne samotná stavba. Kdyby měli pět let čekat a pozemky ležet ladem, než práce začnou, tak by to byla škoda,“ dodává Kubín.

I tak zůstává dálnice pro obec se 1400 obyvateli strašákem. Vedení Kunčiny řeší i to, kudy se bude vozit materiál na stavbu dálnice a jestli firma potom opraví zničené silnice. „Nevíme, jak se bude dopravovat materiál. Lomy budou zatížené a pojede to asi ze všech stran. Nemyslím si, že to bude jen otázka Kunčiny. Zasáhne to celé okolí. Jde jen o to, abychom tlačili na investora, aby pamatoval na následnou opravu silnic,“ podotýká starosta.

Stavba úseku dálnice D35 Opatovec – Staré Město má začít v roce 2024. Hotovo by mělo být v roce 2028. Jde o výstavbu 16,6 kilometrů dlouhého úseku, jehož součástí je i tunel u Dětřichova, který bude mít 3,9 kilometru.