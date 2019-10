Pardubický kraj na tom, pokud jde o dálniční sít, není vůbec dobře. Na samé hranici kraje mohu řidiči využít pouze krátký, čtyřkilometrový úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi a Sedlicemi v Královéhradeckém kraji. Stavba tohoto úseku byla dokončena před deseti lety. Hůř je na tom už jen Liberecký kraj s necelými čtyřmi kilometry dálnice D10, které byly dostavěny v polovině osmdesátých let.

Do tří let by se stav dálniční sítě na území Pardubického kraje mohl podstatně zlepšit. V roce 2022 by měly být dokončeny dva rozestavěné úseky pětatřicítky mezi Opatovicemi nad Labem, Časy a Ostrovem. Celkem se jedná o sedmadvacet kilometrů dálnice. Stavět se začalo letos na jaře. „Část dálnice mezi Hradcem Králové a Mohelnicí je tím nejdůležitějším úsekem celé D35, neboť po dokončení bude společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1,“ řekl při zahájení stavby dnes už bývalý šéf ŘSD Jan Kroupa.

Realizace sedmi navazujících úseků dálnice D35, která má v budoucnu procházet napříč celým Pardubickým krajem, je prozatím v nedohlednu. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic by měli řidiči v roce 2025 projet z Vysokého Mýta až do Opatovce na Svitavsku. Sedmikilometrový úsek mezi Vysokým Mýte a Ostrovem má být hotový o rok později. Stavbu v součtu bezmála šestatřiceti kilometrů dálnice chtějí silničáři zahájit v roce 2022.

Plány ŘSD se ale mohou zkomplikovat. Sporných míst na trase budoucí dálnice je stále ještě dost a dost. Horkou půdu pod nohama mají silničáři aktuálně u Kornic nebo Němčic na Svitavsku.

Dokončení posledních dvou úseků D35 mezi Opatovcem, Starým Městem na Moravskotřebovsku a Mohelnicemi, kde se pětatřicítka napojí na existující dálnici do Olomouce, je plánováno v letech 2027 a 2028. Celkem se jedná o přes sedmatřicet kilometrů nové komunikace.

Smělé plány silničářů však jdou ještě dál. Do deseti let by se měla na D35 u Starého Města napojit dálnice D43, která by v Brně propojila pětatřicítku s dálnicí D1.