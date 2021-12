Dálnice D35 je prioritou nové vlády. U Litomyšle se kopne do země v roce 2023

Příprava výstavby dálnice D35 kolem Litomyšle pokračuje. Za dva týdny se otevře úsek z Opatovic nad Labem do Časů. Z Časů k Ostrovu by se měli řidiči svézt za dva roky v srpnu. U Litomyšle se má kopnout do země v roce 2023.

Dálnice D35 | Foto: ŘSD

„V úseku Janov – Opatovec je vykoupeno asi 60 až 70 procent pozemků. Jak stát nabízí osminásobek ceny, tak to funguje a lidé pozemky ochotně prodávají. Někdy na konci roku 2022 by se mohlo už začít stavět,“ informoval starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Úsek Janov - OpatovecZdroj: ŘSD S vedením Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zástupci Litomyšle, dotčených obcí a organizací probírají detaily stavby a shodují se, že ŘSD reaguje na všechny požadavky. „Větší debata byla ohledně vedení cest kolem dálnice, jde o obslužné a zemědělské komunikace, ale taky jsme našli kompromis,“ podotkl Brýdl. Psali jsme dříve: Dálnice D35 u Svitav bude až v roce 2025. Železniční most přes ni ale už za rok Termíny se už rýsují Jasněji je i v termínech zahájení stavby jednotlivých úseků D35. „V úsecích Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov se má začít stavět už napřesrok. ŘSD počítá se zahájením prací v roce 2023. Hotovo má být v roce 2026 nebo 2027,“ řekl starosta. Galerie 14 fotografií v galerii › V úseku Džbánov – Litomyšl bude postaveno zhruba 7,5 kilometru dálnice se sedmi mosty. V současné době je tady vykoupeno 22 procent pozemků a podepsáno 42 ze 196 smluv. Cena tohoto úseku bude zhruba 3,8 miliardy korun. Úsek Džbánov - LitomyšlZdroj: ŘSD V roce 2023 má odstartovat i výstavba úseku Litomyšl – Janov, který má zhruba 10,3 kilometru a sedm dálničních mostů. Odhadem vyjde stavba na 3,7 miliardy korun. Tady pokračují práce na projektové dokumentaci pro společné povolení stavby. D35 je pro vládu priorita V dohledné době dojde k výměně vlády. V souvislosti s dálnicí D35 se ale nic nemění. Budoucí ministr dopravy Martin Kupka už před několika dny uvedl, že D35 je jedna z hlavních priorit nové vlády. Klíčové je podle něj pohnout s dálnicí D35, dokončit D1 a také Pražský okruh.