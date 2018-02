Dali si "jen" pár sklenek, domů už ale nikdy nedojeli

Hlinsko/Stéblová - Na silnicích v Pardubickém kraji se vloni stalo 247 nehod, u kterých měl viník v krvi alkohol nebo drogy. Dva z nich za to zaplatili daň nejvyšší.

Nehoda u SrníFoto: Policie ČR

Černou tmu na pusté silnici rozčesávaly jen kužele světlometů, které ozařovaly odrazky patníků a mokrý asfalt. Jelo se mu dobře, na pohodu si předtím dal pár sklenek.

Nehody v kraji r.2017*233x alkohol u viníků (143x nadýchali přes 1,5 promile)

*12x drogy u viníků

*2x alkohol i drogy u viníků



*Při nehodách s alkoholem loni zemřeli 2 lidé, 14 bylo těžce a 121 lehce zraněno

Než přišla ostrá zatáčka, v níž ho auto neposlechlo a za kvílení gum si to namířilo do nejbližšího stromu. Po obrovské ráně zbyla jen hromada střepů a… nic.

Naprosté nic. Jen hrobové ticho.

Stejný scénář, dvě loňské nehody v Pardubickém kraji. Dvě osudová selhání řidičů, v jejichž krvi koloval alkohol. První se stala v polovině března na klikaté okresce u Stéblové na Pardubicku, druhá v půlce září v zatáčce mezi Hlinskem a sousedním Srním. Nepřežil ani jeden z viníků.

Alkohol či drogy za volantem stály vloni v kraji za 235 nehodami. Vedle dvou mrtvých při nich bylo zraněno 135 lidí.

Alkohol jako metla silnic? Ne, jsou horší zabijáciAlkohol a hlavně drogy za volantem jsou sice pokládány za obrovský strašák a častou neřest řidičů, skutečností však je, že nehod způsobených jízdou „pod vlivem“ je rok od roku méně. Díky protialkoholním kampaním a tvrdým postihům jejich počet od poloviny 90. let klesl na polovinu.



A druhou zkušeností, která se preventistům dopravní nehodovosti nebude líbit, ovšem kterou dokládají statistiky, je ta, že tyto nehody většinou nemají tak drastické následky, jako nepřiměřená rychlost nebo nesprávné předjíždění.



V Pardubickém kraji se vloni stalo 247 nehod, při kterých byl u viníků zjištěn buď alkohol (233 nehod), drogy (12 nehod), případně obojí (2 nehody). Zemřeli při nich dva lidé. V obou případech viníci řidiči, kterým byl při pitvě v krvi prokázán alkohol.



U první oběti šlo však o mizivé množství alkoholu a skutečnou příčinou nehody byla nejspíš nepřiměřená rychlost na mokré silnici.



Tehdy, jednoho březnového večera na okresce u Stéblové na Pardubicku, nezvládl 47letý muž prudkou zatáčku a skončil ve stromě. Při pitvě mu bylo v krvi prokázáno méně než 0,24 promile, což odpovídá zhruba jednomu pivu. V řadě evropských zemí je přitom tolerováno až 0,5 promile (například ve Francii, Německu či Rakousku).



V druhém případě šlo o 24letého mladíka, ten ale už měl v krvi mezi 1,0 a 1,5 promile. Také uprostřed noci narazil v zatáčce do stromu, stalo se to v září mezi Hlinskem a sousedním Srním. Jeho spolujezdci (ročník 1991 a 1986) byli naštěstí „jen“ zraněni.