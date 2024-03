Výstavba dálnice D35 od Litomyšle ke Svitavám je v plném proudu, dál k Moravské Třebové a Mohelnici je však k prvnímu kopnutí do země ještě daleko. Poslední dva úseky dálnice se mají stavět formou projektu PPP (pozn. redakce: partnerství soukromého a privátního sektoru - Private-public partnership). Kdo polsedních 35 kilometrů dálnice D35 postaví, není stále jasné. Není však ani vyloučené, že u těchto dvou úseků půjde ministerstvo dopravy klasickou cestou a nebude soukromníka hledat.

Dálnice D35 Opatovec - Staré Město | Video: ŘSD

Do roku 2029 má být dálnice D35 v Pardubickém kraji hotová a napojená na dálnici v Mohelnici. Těžká technika pracuje u Janova, Svitav i u Vysokého Mýta. Do konce roku bude rozestavěná celá dálnice od Ostrova, kde nyní končí, až do Opatovce u Svitav. Dál však nic.

Stavba prvního chybějícího úseku z Opatovce do Starého Města má začít příští rok, a to v režii soukromníka. Projekt PPP vloni nabral zpoždění kvůli nevydařenému výběrovému řízení na post poradce, tím se protahuje i tendr na koncesionáře. Nejasnosti při posuzování splnění podmínek účasti dodavatelů a komplikované hodnocení nabídek vedlo k tomu, že ministerstvo soutěž nakonec zrušilo a vypsalo novou. Neznamená to však odstoupení od formy PPP projektu. Otazník ale visí nad termíny zahájení stavby a dokončení klíčové dálnice.

Máme za sebou historicky nejdeštivější a druhou nejteplejší zimu v Česku

„V současné době hodnotíme nabídky na transakčního poradce, který napomůže Ministerstvu dopravy realizovat výběrové řízení na soukromého partnera. Po výběru poradce začnou ihned práce na přípravě výběrového řízení. Zde očekáváme, že budeme z velké míry čerpat z již realizovaného projektu PPP u jihočeské dálnice D4, což nám umožní dosáhnout časové úspory ve výběrovém řízení,“ sdělil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka. O post poradce se ucházejí v nově vypsané soutěži tři firmy.

Součástí prvního úseku do Starého Města je i výstavba nejdelšího dálničního tunelu v Česku. Tunel Dětřichov má mít necelé čtyři kilometry. „Projektová dokumentace tunelu je odevzdaná a potvrzená stavebním úřadem. Model tunelu v režimu BIM je právě v připomínkovém řízení,“ dodala Drkulová.

Paralelně také pokračuje majetkoprávní příprava v režii Ředitelství silnic a dálnic. „Úsek D35 mezi Opatovcem a Starým Městem má stavební povolení v právní moci. Co se týče posledního dálničního úseku Staré Město – Mohelnice, tak na konci loňského listopadu byla podána žádost o vydání stavebního povolení a plným tempem probíhá majetkoprávní příprava,“ ujistila Petra Drkulová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Úsek z Opatovce do Starého Města je v současné době už téměř kompletně připravený k zahájení výstavby. K jasnému zdržení sice došlo, ale podle ministerstva dopravy není termín výstavby dálnice nereálný.

Poslední dva úseky D35, které nebudou na konci letošního roku ještě rozestavěny: Opatovec - Staré Město a Staré Město - Mohelnice (pro větší rozlišení rozklikněte):

Tunel Dětřichov na dálnici D35 bude nejdelší v České republice.Zdroj: ŘSD

„Termíny pro zprovoznění je možné stále ještě stihnout. Vše ale stále záleží na mnoha faktorech, jako je například majetkoprávní příprava, výkupy pozemků, povolovací procesy, nebo vyjednávání s mezinárodními finančními institucemi či budoucí situace na finančních trzích,“ vysvětlil Jemelka. Velké komplikace by však mohly nastat ve chvíli, kdyby se nepodařilo včas vybrat koncesionáře projektu PPP.

Česká republika neexistuje, my jsme Čahínas. Řidič s podivnými značkami dojezdil

„Kdyby se něco zvrtlo, tak jsme připraveni, aby stavba okamžitě přešla do klasického zadání,“ upozornil před časem generální šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stále tak existuje možnost, že stát postaví dálnici ve stejném režimu jako ostatní úseky D35, pokud včas nenajde soukromníka. „Ano, tato možnost zde jako náhradní varianta stále existuje. Aktuálně však předpokládáme, že s využitím zkušeností z pilotního projektu PPP u dálnice D4 se nám podaří najít soukromého partnera a realizace tedy bude probíhat formou PPP,“ doplnil Jemelka.

Informace o posledním úseku Staré Město - Mohelnice najdete ZDE

Ještě letos chce stát rozestavět všechny úseky dálnice D35 v Pardubickém kraji kromě těch mezi Opatovcem a Starým Městem a Starým Městem a Mohelnicí. „Zahájit stavbu všech úseků mezi Ostrovem a Opatovcem chceme v první polovině letošního roku, tedy kromě obchvatu Litomyšle. Ten začneme až ke konci roku,“ podotkl Mátl.

Dálnice D35 je prioritou vlády. Vloni bylo rozestavěno 22 kilometrů D35, letos to bude dalších šest úseků. Řidičům i obyvatelům kraje se však uleví teprve v roce 2029, kdy má být hotová celá dálnice D35 do Mohelnice.

Podívejte se na úsek D35 Opatovec - Staré Město ve vizualizaci: