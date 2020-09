Projektanti tady představili upravenou a připomínkovanou dokumentaci k výstavbě dálnice, která měla reflektovat kritiku místních.

„Zabývali se například hladinou spodní vody, úpravami náspů, snížením objemu výkopových prací a dalšími záležitostmi. Zástupci okolních obcí a spolků, kteří mají k výstavbě dálnice dlouhodobě připomínky, odcházeli z jednání spokojeni. Stejně se vyjádřili i představitelé Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček.

⋌Situace se vyvíjí příznivě a obě strany souhlasí s většinou navržených kompromisů. „Vidím to s lehkým optimismem, ale nerad bych to zakřikl. Jednání jsou korektní, byť občas tvrdá a z poslední schůzky mám pocit, že bychom se v dohledné budoucnosti mohli dočkat konce letitých sporů,“ podotkl starosta Daniel Brýdl.

Ředitelství silnic a dálnic skutečně nabízí kompromisy, které dříve odmítalo. Zástupci obcí a spolků, kteří se se svými připomínkami odvolali v územním řízení, počítají podle svých slov s tím, že ne všechny se podaří prosadit.

„Po každé schůzce se blížíme kvalitnější dálnici a zároveň kompromisu. My za Litomyšl stále prosazujeme to stejné – co nejrychlejší výstavbu dálnice, kterou zoufale všichni potřebují,“ dodal Brýdl.

Memorandum

Pokud dojde k zapracování finálních připomínek a vyřešení zbývajících otázek souvisejících například s hlukovou studií, odvodem vody, výstavbou biokoridoru a výsadbou zeleně, jsou všechny zainteresované strany ochotny podepsat memorandum s ŘSD, v němž by se stát zavázal splnit podmínky uvedené v dokumentaci. Účastníci řízení by se tak zavázali, že se už nebudou odvolávat proti rozhodnutím k výstavbě dálnice.

Projektanti nyní zapracují poslední požadavky, hotovo by měli mít na podzim.