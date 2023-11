Náměstí plné aut a parkovací domy u ledu. Nové parkoviště pro stovky aut vznikne v Litomyšli místo části současné silnice I/35, kterou dálnice nahradí. Nápad starý více než patnáct let je nyní aktuální a architekti už malují návrhy. Odtajní je ale až v únoru. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout starší projekty. Budou z nich ty nové vycházet? Zatím to není zřejmé.

Architekti zpracovali návrhy co se silnicí I/35 v Litomyšli, až bude hotová dálnice D35.

Dálnice D35 kolem Litomyšle má být hotová do roku 2027 a město už pak nebude potřebovat čtyřproudou silnici I/35.

„Až bude kraj přebírat silnici, řekneme si, jak by to mohlo vypadat a budeme řešit, co uděláme. Bavíme se o roce 2027 a dál. Je otázka, jaké bude potřeba udělat úpravy. Vize ale je, že zůstane dvoupruh a tím pádem dva pruhy někde využijeme pro cyklisty, jinde pro zeleň nebo parkování aut. Silnice vede podél náměstí, když se udělají dva, tři průpichy k centru, tak jste za dvě minuty na náměstí,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Radnice sice odtajní návrhy až příští rok, podívejte se ale na nějaké předcházející z loňského roku:

Místo části pětatřicítky, kudy dnes denně projedou tisíce osobních aut i kamionů, by mohly vzniknout až dvě stovky parkovacích míst. Podle vedení města by nemuselo jít ani o drahé řešení. Možná by stačilo jenom namalovat čáry. „Podle mě budou drahé a levné varianty, o kterých se budeme bavit na úrovni kraj, stát a město. Teď je moc brzo, projekt by měl být od architektů příští rok v únoru. Už jsme měli seminář se zastupiteli, jsou hotové nějaké studie, ale se změnou starosty se taky mění zadání,“ přiznal Brýdl.

O parkování na pětatřicítce se v Litomyšli mluví roky. Už bývalý starosta Michal Kortyš jednal s odborníky na architekturu. „Osobně mi přijde logické ubrat dva pruhy z komunikace, která už bude sloužit de facto jen pro místní účely, a ve vzniklém místě vybudovat parkovací místa pro návštěvníky Litomyšle i lidi, kteří pracují na Smetanově náměstí. Pěšky by to tam bylo sotva pár minut a výrazně by se tak ulevilo parkovacím kapacitám v centru města,“ přiblížil před časem jednu z variant Michal Kortyš, současný náměstek hejtmana pro oblast dopravy a bývalý starosta Litomyšle.

Parkování je v Litomyšli letité téma. Náměstí je každý den od rána zaplavené auty. V minulosti plánovalo město parkovací domy, jeden měl vzniknout pod zámkem, druhý u nemocnice. Oba projekty zůstanou jen na papíře.

Dvě stovky parkovacích míst však nebudou na silnici v souvislém pásu. Měla by být rozmístěna podél celého průtahu městem. „Bavíme se o několika koncepcích, třeba u Lidového domu by vznikl prostor a nahoře u sokolovny zase alej. Také je potřeba do města dostat více zeleně,“ podotkl Brýdl.

Představa, že po dostavbě dálnice D35 kolem Litomyšle, vznikne ze stávající pětatřicítky jen místní komunikace, je však mylná. Rozhodně ani potom nepůjde o klidnou silnici.

„Doprava bude stále intenzivní. S parkováním na I/35 se počítá směrem k městu, takže lidé nebudou silnici přecházet a i nadále využijí případně nadchody. Ale třeba u sokolovny počítáme s přechodem. Doprava se v Litomyšli nesníží se na nulu, Poličsko bude právě tady u nás najíždět na dálnici,“ doplnil Brýdl. Experti odhadují, že provoz v Litomyšli neklesne na čtvrtinu, půjde to zhruba na tři čtvrtiny. Navíc se musí pětatřicítka držet jako objízdná trasa pro případ, když se stane na dálnici nehoda.

Silnice I/35 rozdělila Litomyšl a stejně tak nedaleké Vysoké Mýto v 70. letech. Jak se promění život ve městě, až bude dostavěná dálnice, řešili nedávno i studenti architektury. Jejich plány sice jsou zajímavé a třeba do Litomyšle navrhli parkovací dům s tržnicí, nové náměstí Aloise Jiráska nebo konzervatoř, realita je však jinde.

Parkovací dům se strunami zůstane v šuplíku. V Litomyšli se bude stát na na I/35

„Chtěli jsme udělat ideální plán Litomyšle a zapomenout, že některé věci jsou náročnější ohledně pozemků. Udělali jsme vizi, která má smysl. Zásah v 70. letech byl dramatický, narušil podstatné věci,“ uvedl student architektury Adam Kocík, který pracoval na návrhu pro Litomyšl. V návrhu architekti mimo jiné odkryli řeku Loučnou od průmyslových a dopravních staveb. Naproti kulturnímu Smetanovu domu, kde dříve stával letohrádek Karlov, navrhli nové náměstí.

„Nemáme šanci na dotaci. Když se rozhodneme, jestli budeme šetřit na domov pro seniory, nebo parkovací dům, tak je to jasné. Chceme raději domov pro seniory,“ ujistil starosta. Kdyby se však našel soukromý investor, který by stavbu parkovacího domu zaplatil, lokality město má. „Bylo několik zájemců, kteří by dům postavili, ale vždy řekli, že chtějí regulovat parkování v celém městě. Byznys, aby se jim vrátily náklady. Tomu se ale bráníme,“ vysvětlil místostarosta Radomil Kašpar.

