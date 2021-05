/FOTO/ Do areálu Na Skalce, která se prozatimně změnila v očkovací centrum, v pátek dopoledne dorazil také lanškrounský kněz Zbigniew Czendlik. Má tak za sebou první dávku vakcíny proti nemoci covid-19.

Zbigniew Czendlik se nechal naočkovat proti koronaviru. | Foto: Pardubický kraj

„Českou Třebovou mám téměř za rohem a nechtěl jsem čekat do 1. června, kdy by se mělo otevřít očkovací centrum v Lanškrouně. Navíc se o vytvoření centra hodně mluvilo, takže jsem této možnosti využil. Měl jsem pocit, že jsem jako doma. Centrum nebylo nijak přeplněné, personál byl velice ochotný, vše šlo plynule a trvalo to asi 20 minut,“ řekl Zbigniew Czendlik, který také vysvětlil, proč se k očkování zaregistroval.