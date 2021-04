/FOTO, MAPY/ Cyklostezky chybí v celém svitavském okrese. Cyklistů sice přibývá, ale počet stezek se zvyšuje jen pomalu. Konečně se ale blýská na lepší časy. Litomyšl má na stole desítku plánů na cyklostezky. Mezi prioritami se cesty pro cyklisty objevují také v Poličce, Moravské Třebové a Svitavách.

Budovaná cyklostezka v Moravské Třebové | Foto: web města

„Myslím, že Litomyšl s cyklostezkami zaspala. Spousta věcí se tady udělala, ale cyklostezky nebyly prioritou. Myslím, že by se mohla Litomyšl během několika let zlepšit, ale třicet let nedoženeme za tři roky,“ říká starosta Litomyšle Daniel Brýdl.