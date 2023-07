Opilý cyklista a jedno poškozené auto. Policisté ze Svitav hledají svědky dvou kolizí. V prvním případě havaroval v Pomezí u Poličky opilý cyklista, který nadýchal téměř tři promile. V druhém případě šlo o poškození zaparkovaného auta ve Svitavách jiným řidičem.

Opilý cyklista havaroval v Pomezí u obecního úřadu.Policie hledá svědky kolize. | Foto: Policie ČR

"K havárii cyklisty mělo dojít v úterý 18. července v 18.20 hodin v Pomezí poblíž obecního úřadu a autobusové zastávky. Na místě cyklista policistům nadýchal 2,5 promile alkoholu, v nemocnici dokonce 2,94," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Policisté hledají svědky pádu cyklisty, který se při havárii zranil.

Svědky potřebuje policie i v případu poškozeného auta ve Svitavách, odkud viník nehody ujel a nic nenahlásil. Nemilé překvapení čekalo na majitele vozu Nissan Qashqai ve středu 12. července v Tovární ulici ve Svitavách. "Neznámý řidič pravděpodobně v době od 11 do 11.30 hodin zaparkované vozidlo poškodil a z místa nehody odjel, aniž by to oznámil," dodala Holečková.

Pokud jste kolizi cyklisty nebo řidiče ve Svitavách viděli, volejte policii na čísle 974 578 254 nebo přímo linku 158.

Neznámý řidič poškodil auto v Tovární ulici ve Svitavách a ujel.Zdroj: Policie ČR