/FOTOGALERIE/ Ultracyklista Miroslav Hájek z Litomyšle startuje v pátek ráno ze Vsetína na velmi náročný závod kolem hranic Česka a Slovenska. Race Around Czechia & Slovakia je nejdelší a nejtěžší silniční ultracyklistický závod se zajištěním v Evropě. První oficiální ročník se pojede kvůli covidu až příští rok, letos se jede neoficiálně. A to jako charitativní projekt pro dětské onkologické centrum v Hradci Králové. Ve čtvrtek odpoledne se rozloučil se svými fanoušky v Litomyšli.

Miroslav Hájek z Litomyšle pojede závod na 3540 kilometrů kolem českých a slovenských hranic. | Foto: Jana Bisová

Na trasu vyjíždí v pátek litomyšlský ultracyklista Míra Hájek, který závod objede jako charitativní projekt pro dětské onkologické centrum v Hradci Králové. Ve čtvrtek odpoledne se rozloučil se svými fanoušky v Litomyšli. "Teď to už bude na mně. Naštěstí to vše má kromě sportovního výkonu velkou nadstavbu v podobě pomoci čtyřem holčičkám, které se léčily a jedna se stále ještě léčí v dětském onkologickém centru v Hradci Králové. Ani s jednou se život nemazlí a my máme to štěstí, že jim můžeme dopřát chvíle radosti, kdy na ně někdo cizí myslí a pomůže jim přispět na rekonvalescenci po léčbě, kterou by si jinak nemohly nikdy dovolit," uvedl Miroslav Hájek. Na transparentním účtu je už přes 200 tisíc korun.