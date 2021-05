V Sadu Litomyšlat, Parku mladých, ale i na soukromých pozemcích o víkendu zakořenilo 45 mladých třešní, švestek, jabloní, ale i buky, lípy, duby, vrby, břízy a další druhy, které zasadili hrdí rodiče. Celkem 44 stromů bylo vysazeno pro zdejší děti, poslední strom je připomínkou samotné akce. „V době, kdy jsem tento projekt plánoval, jsem měl představu, že akce proběhne jako takové přátelské setkání rodin a dětí. Ve finále jsem moc rád, že tato akce dostala naprosto profesionální podporu ze strany města a mnoho rodičů, včetně mě, netušilo, že sázení stromů může být nejen zábava, ale i pořádná věda,“ řekl autor projektu Lukáš Novák, který se svou rodinou vysázel strom pro syna Melichara. Stromy budou podle Nováka dětem připomínat to, že mají své kořeny v Litomyšli.

Na podzim se uskuteční další sázení. Stromy života pro Litomyšlata by se mohly stát do budoucna jednou z místních tradic. „Nápad na Stromy života nepřišel hned a bylo za tím dost práce, zejména zjistit, co se v rámci takového participativního rozpočtu většinou realizuje v jiných městech. Pro mě osobně byla velkým impulzem vlastní zkušenost s vítáním občánků u svých dětí, kdy mi chyběla právě nějaká dlouhodobější vzpomínka,“ vysvětlil Novák. Stromy života pro Litomyšlata byly jedním ze čtyř vítězných projektů prvního ročníku participativního rozpočtu v Litomyšli.