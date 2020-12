Na co se můžete těšit o čtvrté adventní neděli (20. 12.)?

1) Online koncerty Střediska kulturních služeb

Sobotu 19. prosince vám zpříjemní svitavská vokální skupina Syxtet (od 18 hodin). Neděle 20. prosince bude patřit dechovému kvintetu svitavských muzikantů (od 15 hodin). Koncert kapely S.U.E. původně naplánovaný na 19. hodinu bohužel musel být z osobních důvodů zrušen. Hledáme však náhradní termín, s největší pravděpodobností koncert proběhne v lednu příštího roku.

Odkaz na aktuální online koncert bude zveřejněn vždy na facebooku a na webových stránkách SKS. Všechny koncerty bude přenášet i svitavská televize Comvision.

2) Putování za světlem betlémským

Soutěž společně pořádají SVČ Tramtáryje a svitavské muzeum. Jedná se o adventní hru pro rodiny s dětmi, seniory, všechny Svitaváky. Vždy na začátku adventního týdne jsou zveřejněny aktivity na každý den v daném týdnu, bude se jednat buď o vánočně laděné činnosti, nebo aktivity venku. U některých aktivit bude úkol vyluštit šifru a dojít na určité místo, tam se vyfotit. Vznikne takto cca 12 až 16 fotografií. Pokud je do 20. prosince účastníci hry pošlou do Tramtáryje, zaměstnanci SVČ z nich vyrobí kalendář na celý rok. Hrou se bude prolínat vánoční příběh, který napsal historik muzea Radoslav Fikejz.

3) Fotostěna a netradiční PF

Před informačním centrem na vás čeká fotostěna. S výrobou a instalací nám pomohli kamarádi z Tramtáryje a muzea. A vaše fotografie, které posíláte na souteze@svitavy.cz, jen potvrzují, že se fotostěna setkala s velkým úspěchem. Pokud si tu uděláte fotografii, může být vzpomínkou na neobvyklý rok 2020 nebo přáním do roku nového. Nenechte si ujít možnost mít krásné vánoční fotografie!

4) Městské muzeum a galerie

Od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání bude svitavské muzeum z nařízení vlády ČR opět uzavřeno. Svoji prezentační činnost proto znovu přesouvá do virtuálního prostředí. Na muzejním facebooku a webových stránkách jsou stále k dispozici tipy na výlety, které vás provedou Svitavami i jejich okolím. Tamtéž jsou dostupná instruktážní videa, která pomohou s uvázáním adventního věnce a představí výrobu vánočních ozdob a dekorací. Rovněž finišuje adventní hra Putování za betlémským světlem, připravovaná společně muzeem a SVČ Tramtáryje. Zapojit se do ní můžete kdykoliv na www.mura.wz.cz. Muzejní youtube kanál nabízí videa o Velkém svitavském mechanickém betlému, odkaz je opět dostupný na webových stránkách muzea.

5) Výzdoba na náměstí

Svitavskému náměstí dominuje krásný strom, který zdobí světelné řetězy teplé bílé barvy doplněné o studený bílý flash efekt. Řetězy doplňuje 40 hvězd s efektem snowfall, jenž imituje sněžení. Špice stromu je osazena 3D hvězdou studené bílé barvy.

Další výzdoba náměstí zahrnuje plošné ozdoby umístěné na sloupech veřejného osvětlení (vločky, hvězdy a zvonky), dále LED světelné krápníky teplé bílé barvy s flash efektem imitujícím měsíční třpyt čerstvě napadaného sněhu. Nově ozdobeny jsou i javory u Floriánky, halí se do LED světelných řetězů studené bílé barvy s flash efektem. Těšit se můžete na tradiční betlém s novými figurami a zvoničku.

Petra Soukupová