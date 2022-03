Ikonické modro-bílé autobusy už brzy vystřídá nový dopravce. Čím budou cestující od června jezdit?

Preferujeme nákupy od českých dodavatelů. Příkladem je velká zakázka na 144 nejmodernějších autobusů od společnosti Sor Libchavy, která má svou výrobu kousek od Ústí nad Orlicí. Dodavatelem dalších desítek autobusů bude rovněž regionální výrobce Iveco z Vysokého Mýta. Tím, že zadáváme zakázky českým firmám, podporujeme naše hospodářství a jsme přesvědčeni, že je to správná věc.

Jednou z podmínek desetiletého kontraktu je, aby do pěti let byla polovina autobusů klimatizovaná. To je, myslím, poměrně málo… Mají se cestující připravit na parné léto?

Kdepak, naše autobusy i vozy našich subdodavatelů budou plně klimatizovány již od začátku kontraktu, tedy přímo na léto 2022. Naši cestující se „neupečou“.

Skupina BusLine zaměstnává téměř 1000 pracovníků. Za minulý rok vykázala obrat 1,5 miliardy korun. Jedná se o jednoho z největších dopravců v České republice.

Co nízkopodlažní autobusy? Umíte percentuálně vyjádřit, kolik jich vypravíte?

Stejně jako s klimatizací. Všechny autobusy budou typu low entry, tedy částečně nízkopodlažní autobus.

Veřejným prostorem v minulých let zaznívaly stížnosti řidičů současného dopravce na špatnou personální politiku. Rezonovalo téma nízké základní mzdy a velkého množství přesčasů. Přejdou řidiči, kteří doteď jezdili pro ČSAD Ústí nad Orlicí k vám?

Přejdou ti řidiči, kteří budou mít zájem u nás pracovat. Snažíme se v rámci celé skupiny BusLine, která také působí jako dominantní dopravce v Libereckém a Královéhradeckém kraji, nastavovat řidičům takové podmínky, aby ve výplatní den byli spokojeni se svou mzdou. Stát, odbory i konkurence se zasadily o to, že se řidič rozhodně nemusí stydět za svůj plat.

Na konci minulého roku se současný dopravce potýkal s nedostatkem zaměstnanců. To bylo zřejmě způsobeno vysokou nemocností… Ať už byl ale důvod jakýkoliv, na stovky zrušených spojů doplatili cestující. Jste připraveni na krizové scénáře?

Na toto nemá nikdo recept. Na konci minulého roku a na začátku tohoto přišla epidemie koronaviru i mezi řidiče, za celé dva roky se ta nemoc neprojevila tak jako teď. Nejvíce všechny zasáhly povinné izolace těch, kteří se s nakaženými kolegy setkali, i když sami nemocní nebyli. Musíme dobře spolupracovat s objednatelem a být na možnosti plošných výpadků řidičů připraveni.

V okolí Jevíčka a Litomyšle bude dopravu zajišťovat subdodavatel. Stejně tak v některých dalších regionech. Proč takový krok?

Naše společnost má takovou politiku, že ve dvou, ve třech, ve čtyřech… se to lépe táhne. Nechceme bojovat s konkurencí, ale chceme spolupracovat. Při jednání o subdodávce jsme poznali skvělé kolegy, kteří nám pomůžou díky znalosti prostředí, zázemí a podobně. Na oplátku my pomůžeme s využitím jejich infrastruktury a zaměstnaností. Těch možných synergií je více. Se subdodavateli pracujeme v rámci celé skupiny a všech kontraktů. Máme s touto formou spolupráce vynikající zkušenost.

Společnost však v minulých letech provázela řada kontroverzí. Zejména v souvislosti s exmanažerem Jiřím Vařilem. Ten se nechvalně proslavil nejen proto, že z brokovnice střílel na auto, ve kterém seděly mimo jiné děti. Je také spolu s politiky z Liberce a Jablonce nad Nisou obžalován za tunelování dopravního podniku.

Čekají cestující změny v jízdních řádech?

Čekají, jako s každou změnou jízdních řádů. Změny ovšem neurčuje dopravce, ale objednatel. My pouze plníme zadání vyplývající ze smlouvy s Pardubickým krajem. Od zpracování kvalitních jízdních řádů je v každém kraji koordinátor, který nejlépe zná dopravní potřeby i možnosti.

Zvyšují se náklady a cena nafty je nestálá, mají cestující počítat s navýšením cen jízdného?

Cena nafty nemá přímý vliv na cenu jízdného. Jízdné určuje objednatel, tedy v tomto případě Pardubický kraj, my jako dopravci dostáváme od kraje zaplacenou cenu dopravního výkonu, která se skládá z mnoha položek, mimo jiné z ceny pohonných hmot.