/FOTO/ Tak klidnou silvestrovskou noc záchranáři ani policisté nezažili. Žádná utržená ruka od rachejtlí, bylo i minimum přestupků.

Výjezdů kvůli zábavní pyrotechnice nebo výtržnostem měli letos hasiči i strážníci naprosté minimum. Foto: MP Pardubice, HZS PK | Foto: MP Pardubice, HZS PK

Příchod nového roku? Jako by ani nebylo co slavit. Navíc když nebylo kde koupit pyrotechniku. Zdravotničtí záchranáři v Pardubickém kraji neměli o silvestrovské noci jediný výjezd ke zranění. To nikdy nezažili.