Covid-19 rozhodně nezmizel, ale už patří mezi běžné respirační choroby. Nárůst pacientů s koronavirem zaznamenali hygienici i v Pardubickém kraji, ale zatím jde jen o desítky případů. Přibylo však zároveň i hospitalizovaných s covidem v nemocnici.

Odběry pro testování na covid. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

„Maminka měla vysoké horečky, bolely ji klouby a měla kašel. Udělala si test doma a byl pozitivní. K lékaři nešla, vyležela to doma,“ řekl Jan Bartoš z Pardubic.

S blížícím se podzimem logicky roste počet respiračních onemocnění, mezi které se řadí už i covid-19. „Koronavirus se vykazuje jako jiné respirační infekce, pokud ho lékař nezadá do systému jednotlivě. Oproti létu máme nárůst řádově v desítkách, určitě nejde o stovky případů. Přesná čísla za září budou až na konci měsíce,“ sdělila krajská epidemioložka Olga Hégrová.

Vývoj situace v Pardubickém kraji můžete sledovat ZDE

Nicméně nárůst covidových pacientů hlásí i krajské nemocnice, ale situace je klidná a žádné změny v péči na odděleních nehrozí. „Počty hospitalizovaných v Nemocnici Pardubického kraje mírně vzrostly, ale aktuálně se stále pohybují v řádu jednotek. Tři pacienti byli na konci minulého týdne hospitalizovaní v Ústí nad Orlicí, pět na infekčním oddělení Pardubické nemocnice,“ uvedla mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová.

Vývoj počtu případů covidu v Pardubickém kraji za poslední měsíc:

Vývoj počtu případů covidu v Pardubickém kraji za poslední měsícZdroj: MZČR

Lékaři i hygienici se shodují, že v létě respirační onemocnění a tím pádem ani covid v podstatě neřešili. Za pondělí přibyly v Pardubickém kraji tři desítky lidí s covidem, za celý víkend jen čtyři.

„Všichni lidé k lékaři nejdou. Pozorujeme, že dřív bylo v kraji potvrzených případů deset, patnáct nebo dvacet. V srpnu máme 65 případů, v okrese Pardubice dvaadvacet, Ústí nad Orlicí jednadvacet, Svitavy třináct a Chrudim devět,“ doplnila Hégrová. Lidé se podle ní buď testují sami doma, nebo pak při příjmu v nemocnici.

Vývoj počtu případů covidu v Pardubickém kraji od počátku pandemie (březen 2020):

Vývoj počtu případů covidu v Pardubickém kraji od počátku pandemie (březen 2020)Zdroj: MZČR

Pokud by se covidová situace dramaticky zhoršila, hygienici i lékaři jsou na to připraveni. „Nemocnice má z předchozích vln zpracovaný plán, jak postupovat v případě, že covid zesílí. Bude-li to situace vyžadovat, jsme samozřejmě připraveni k jednotlivým jeho fázím bez odkladu přistoupit,“ ujistila Semrádová.

Informace o očkování proti covidu v Pardubickém kraji najdete ZDE

Nezastavilo se ani očkování proti covidu. Praktičtí lékaři mají novou vakcínu Comirnaty Omicron XBB.1.5. Od tohoto týdne s ní očkují i krajské nemocnice, a to v Ústí nad Orlicí a Pardubicích. „Režim vakcinace je systémem walk-in, tedy bez předchozí registrace,“ dodala mluvčí nemocnic. Nová vakcína je určena pro osoby od 12 let. Může být použita jako jednodávková, tedy po aplikaci jedné dávky je člověk považován za plně očkovaného.

Nemocnice Pardubického kraje v současné době provozuje dvě očkovací místa, a to v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. Očkovací místa v Chrudimské, Svitavské a Litomyšlské nemocnici ukončila už svůj provoz.