Covidová pandemie zasáhla i pletárnu rukavic v Borové u Poličky. Na jaře přišla firma Miroslava Koumara o velké zakázky pro automobilový průmysl. Neseděl ale s rukama v klíně a vymyslel novou přízi, u které využil stříbrné vlákno. Právě stříbro má totiž vysoké antibakteriální účinky.

Miroslav Koumar stojí za novým českým patentem. Vymyslel prádlo se stříbrným vláknem. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Spodní prádlo, ponožky, roušky. To jsou výrobky, které nově vznikají v borovské firmě. „Na jaře nás situace s covidem dohnala i k myšlence, že bychom mohli firmu zavřít, proto jsem hledal jiný směr výroby. Nedodávali jsme totiž rukavice do automobilek, které zastavily výrobu. Pak se situace stabilizovala, ale nápad s novými produkty jsme už dotáhli do konce,“ sdělil Miroslav Koumar. Sám po hodinách v laboratořích vyvinul unikátní přízi se stříbrem. Jedná se o nový český vynález. Na trhu jsou sice výrobky s ionty stříbra, ale vlákno dosud nikdo nevyužil. „Naše technologie je nová a máme ji chráněnou na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Vycházíme ze stříbrného vlákna, které jsme spojili s mikrovláknem a dostali jsme úplně novou funkční pleteninu. Výhodou je, že stříbra tam je až čtrnáct procent,“ vysvětluje Koumar. Nakoupil stříbro, nové stroje, má za sebou testování, protokoly a už běží i řízení na nový český patent. „Příze nás živí, táta měl patent na přízi už v 80. letech. Byla to první protiřezná příze ve východním bloku. Přízemi se zabýváme desítky let, takže když přišel nápad, vytvořit novou přízi nebyl zas až tak velký problém,“ dodává borovský podnikatel. Přiznává, že kdyby nepřišel covid, asi by se do nové výroby nepustili. „Práce jsme měli dost. Vývoj by šel jiným směrem, chtěli jsme dělat protiřezné věci pro průmyslový sektor a třeba zimní rukavice,“ podotýká Koumar.