Ke dnešnímu dni je v Pardubickém kraji aktuálně nemocných lidí s covid-19 celkem 73. Na Chrudimsku jde o 10 nakažených, na Svitavsku jich je 21, na Orlickoústecku 33 a na Pardubicku 9. Většinou si lidé nákazu přivezli z dovolených, různých setkání, návštěv, akcí a podobně.

V Domově sociálních služeb ve Slatiňanech je od úterý nově potvrzena nákaza novým koronavirem covid-19. Byla zjištěna u vedoucí sociální pracovnice ze dvou domků s klienty. Zřizovatelem zařízení je Pardubický kraj a patří mezi největší svého druhu na území kraje. „K výskytu nedošlo na hlavní budově, ale ve dvou dislokovaných objektech,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Krajskou hygienickou stanicí byla na základě epidemiologického šetření nařízena karanténa 18 klientům a 12 zaměstnancům. „Testy jim budou provedeny ve čtvrtek. Původem je nákaza z jiného lokálního ložiska, kde se nakažená pohybovala,“ dodal hejtman.

Lokální ohnisko je v současné době na Litomyšlsku a Orlickoústecku. Nákaza se potvrdila u osmi zaměstnanců litomyšlského supermarketu Kubík. „Nejdříve tam byl jeden případ, udělali jsme trasování a odběry u všech zaměstnanců prodejny. Došlo k prolínání lidí, takže jsou v karanténě. Další lokální ohnisko je na Lanškrounsku, kde máme jedenáct případů,“ uvedla Olga Hégrová, epidemioložka krajské hygienické stanice. Nakažení pocházejí z jednoho ohniska, kdy se desítka lidí z Orlickoústecka nakazila při volnočasové akci otců a dětí od jednoho jejího účastníka, který si infekci přivezl ze Středočeského kraje. Jeden z nakažených posléze zavlekl nákazu do Litomyšle mezi zaměstnance obchodu.

Prodejna uzavřena

V obchodě Kubík byli otestováni všichni zaměstnanci a navíc i někteří pracovníci z vedení společnosti, kteří byli v užším styku se zaměstnanci supermarketu. „Preventivně v nejbližších dnech podstoupí test i všichni zbývající zaměstnanci z centrály Kubík v Litomyšli, včetně účetního a technického oddělení,“ uvedl Dalibor Novák, marketingový ředitel firmy Kubík. Prodejna na litomyšlském náměstí zůstává uzavřena. Včera tu specializovaná firma udělala kompletní dezinfekci a následovat bude generální hloubkový úklid. Termín otevření obchodu zatím není známý. „Dobrou zprávou je, že všechny pozitivní případy jsou buď zcela bez příznaků, nebo s velmi lehkým průběhem,“ dodal Novák.

Konec návštěv

Na situaci na Litomyšlsku hned zareagovalo Centrum sociální pomoci v Litomyšli. „Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně covid-19 v Litomyšli a blízkém okolí od pátku 31. července zavíráme naše domovy pro návštěvy. Volný pohyb klientů zůstává neomezen. Klientům lze přinést balíček, naši pracovníci jim jej rádi předají,“ informovalo vedení centra.

Podle hygieniků bude určitě počet případů covid-19 narůstat. „V současné době v celé republice dochází k navyšování počtu případů, myslím, že i v našem kraji dojde k navýšení. Podílí se na tom čilá turistika, akce, návštěvy, svatby,“ dodala Olga Hégrová.

Přibývá i počet testovaných na covid-19 na odběrových místech v Litomyšlské a Pardubické nemocnici. „Za poslední týden evidujeme mírný nárůst počtu testovaných vzorků v laboratořích Nemocnice Pardubického kraje. V pondělí 20. července bylo zpracováno 168 vzorků, v pondělí 27. července pak 242 vzorků. Celkem bylo za poslední týden vyšetřeno 785 vzorků,“ sdělila Karolína Frýdová z Nemocnice Pardubického kraje. (ik, ron)

Vyjádření společnosti Kubík Litomyšl:



Považujeme za důležité Vás informovat o aktuální situaci na prodejně Supermarket Kubík v Litomyšli (Smetanovo náměstí čp.71), kde byl v pátek 24. 7. 2020 potvrzen pozitivní test na covid-19 u 2 našich zaměstnanců.



Na tuto skutečnost jsme neprodleně reagovali v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích (dále jen KHS) uzavřením celé prodejny a provedením dalších doporučených kroků:



1. V neděli 26.7.2020 byli hromadně testováni všichni zaměstnanci i brigádníci ze Supermarketu Kubík, z nich bylo 27. 7. 2020 potvrzeno dalších 5 pozitivních případů.



2. Rovněž byli 26.7.2020 otestováni někteří zaměstnanci z vedení společnosti Kubík a.s. v Litomyšli, kteří byli v užším styku se zaměstnanci Supermarketu – celkem 20 osob a všichni testovaní mají výsledek testu negativní. Můžeme konstatovat, že nedošlo k přenosu viru na další pracoviště a další prodejny firmy Kubík.



3. Po domluvě s KHS v nejbližších dnech podstoupí test i všichni zbývající zaměstnanci z centrály Kubík a.s. v Litomyšli, vč. účetního a technického oddělení. V tomto případě se jedná o krok zcela preventivní, nad rámec doporučení KHS.



4. Na Supermarketu Kubík v Litomyšli probíhá v úterý 28. 7. kompletní dezinfekce specializovanou firmou DDD Řehůřek technologií zmlžování za studena (fogování) a ve dnech 30. a 31.7. bude probíhat generální hloubkový úklid. Po zahájení provozu Supermarketu v Litomyšli (o jehož datu budeme s předstihem veřejnost informovat), budeme i nadále dodržovat nadstandardní hygienická opatření.



Velmi dobrou zprávou je, že všechny pozitivní případy jsou buď zcela bez příznaků nebo s velmi lehkým průběhem.



Vzhledem k zhoršující se situaci v celé zemi jsme rovněž přijali další hygienická opatření nad rámec již doporučených.



Dalibor Novák, marketingový ředitel Kubík, a.s. Litomyšl