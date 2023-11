/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na zavřená vrata narazí turisté u rozhledny Lázek na pomezí Zábřežska a Lanškrounska. S areálem měl provozovatel velké plány, místo toho však byla populární Reichlova chata s vyhlídkou a občerstvením celou letošní sezonu nepřístupná. Jaká čeká známý turistický cíl budoucnost, není jasné.

Rozhledna Lázek na podzim 2023. | Video: Petr Krňávek

Lázek je se 714 metry nejvyšší kopec Zábřežské vrchoviny. Při příznivém počasí je odtud skvostný výhled. Spatřit lze několik pohoří: kromě části Zábřežské a Hanušovické vrchoviny a Orlických hor také Hřebečský hřbet, Králický Sněžník a hlavní hřeben Jeseníků.

Panoramaty se však může návštěvník kochat jen z asfaltové cesty vedoucí na kopec. Proslulá rozhledna na jeho vrcholu je zavřená. A jak vyplývá ze zápisů, které nechali zklamaní kolemjdoucí v sešitu u turistického rozcestníku, bylo tomu celou letošní sezonu.

„Pěkná procházka. Škoda, že je rozhledna zavřená. Snad příště,“ posteskl si 4. července, tedy v nejvytíženějším týdnu letní turistické sezony, návštěvník Jurášek. „Příště asi nebude nikdy. Dnes taky zavřeno,“ připsala o dva dny později dvojice návštěvníků.

Rozhledna Mixér na Králičáku namíchla turisty. Už chybí jen lanovka, nadávají

Rozhledna Lázek na podzim 2023.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

„Neskutečný opětovný šlendrián majitele, který je nevyzpytatelný. Bez upozornění opět zavřeno. Krásné místo, kam míří mnozí turisté, a na něm objekt, kterému opět hrozí zkáza. Existuje možnost, aby se o rozhlednu a občerstvení starali turisté třeba z Lanškrouna, kteří měli v prvopočátku o objekt zájem a kteří byli nezodpovědným majitelem přeplaceni?“ ptal se 13. července obyvatel nedalekého Lanškrouna.

Chata s rozhlednou a její okolí vypadá, jako by je někdo ve spěchu opustil. Na trávě stojí sekačka, pod altánem jsou rozložené židle a stoly. Za chatou je vytažená velká vířivka. Podle trávy prorůstající mezi dlaždicemi nebo rozbitých světlel u bazénu je zároveň patrné, že se o místo měsíce nikdo nestará.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: Seniorka jela po dálnici na Pardubicku deset kilometrů v protisměru

Zdroj: Policie ČR

Podle jednoho z obyvatel nedaleké Cotkytle, pod níž Lázek spadá, bylo občerstvení s rozhlednou otevřené ještě na jaře.

„Dával jsem si tam pivo. Ale to bylo hned někdy v březnu. Od té doby je to zavřené, pak to vykradli,“ popisuje starší muž.

Deník se pokusil kontaktovat posledního provozovatele objektu na Lázku. Telefonní číslo však bylo vypnuté. „Já si myslím, že se ani nikam nedovoláte. Z pivovaru si na Lázek přijeli pro výčep a další věci, protože jim nikdo neplatil za pronájem, a také se nikam nedovolali,“ řekl další z obyvatel obce.

Polsko začalo stavět dálnici ke Králíkům. Češi ale svou neplánují. Hrozí kolaps?

S majiteli se nedaří spojit ani místní samosprávě. „Zkoušeli jsme je oslovovat různými způsoby, i přes datovou schránku, ale prostě nekomunikují. Nechtějí, neozvou se, veškerá spolupráce s nimi je složitá,“ konstatoval starosta Cotkytle Lukáš Vávra.

V minulosti přitom s vlastníky obec v kontaktu byla. „Když napouštěli bazén, vozila se jim tam voda, vyhrnovala se cesta, řešily se odpady. Ale já jsem s nimi už kontakt nestihl, starostou jsem od loňského října a to už byl Lázek zavřený,“ řekl Lukáš Vávra.

Chata s rozhlednou neměla v poslední době štěstí na majitele. Od roku 2013 byla trvale uzavřena. Poté, co její dlouholetý vlastník skončil v konkurzu a areál opustil správce, byla vykradena a zpustošena.

Na konci roku 2015 získala areál v dražbě společnost Paper Black. Ta má od té doby již třetího majitele. Podle místních se však okolo rozhledny „točí“ skupina stejných lidí.

Historická rozhledna Lázek opět žije. Takto vypadá po opravě

„S velkými plány do toho nainvestují peníze. Rozhlednu zvelebili, plánovali tam dělat venkovní svatby, chatu pronajímat, bylo tam i soukromé wellness. Ale z neznámého důvodu to vždy krachne a provoz se uzavře. Opakuje se to už několikrát,“ popsal starosta.

Řada lidí mu kvůli rozhledně volá a její stav s ním řeší. „Obec s tím ale nemá nic společného. Naše to není, patří to soukromému majiteli, Tudíž nedokážeme ovlivnit, jestli bude v provozu a kdy,“ vysvětlil Lukáš Vávra.

Kopie původní rozhledny z Králičáku stojí na kopci o kousek dál. Která je hezčí?

Současný majitel získal rozhlednu v dražbě. Ucházel se o ni tehdy i svazek obcí Lanškrounska, ale neuspěl. „Kdyby se ta možnost opakovala, osobně bych byl všemi deseti pro,“ reagoval starosta Cotkytle na otázku, zda by obec nechtěla objekt do svého vlastnictví.