Litomyšl – Regionální muzeum v Litomyšli připravuje velkou výstavu, kterou celou tématicky věnuje staré výpočetní technice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jireš

Pracovníci muzea se proto v současné době snaží shromáždit zajímavé exponáty a vysloužilé počítače.



„Prosíme o pomoc každého, kdo by byl ochoten se zapojit a darovat muzeu nebo za rozumnou cenu odprodat starou výpočetní techniku. Zajímají nás osobní a domácí počítače do začátku devadesátých let, jako například Didaktik, IQ nebo Sinclair," uvedl za Regionální muzeum v Litomyšli Petr Chaloupka.



Kromě samotných počítačů v muzeu uvítají také periferie, software či tiskoviny nebo herní konzole z dané doby.