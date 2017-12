Cizinec skončil v nemocnici

Moravská Třebová – O půl třetí ráno zaměstnal dvaadvacetiletý řidič dodávky hasiče a policii.

Cizinec narazil do zábradlí, stromu a reklamní tabule.Foto: HZS Pak

„Na ulici Brněnská při projíždění pravotočivé zatáčky pravděpodobně nezvládl řízení vozu, najel do protisměru a následně vlevo mimo komunikaci, kde narazil do zábradlí, stromu a reklamní tabule,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Vilímková.



Hasiči ihned po příjezdu museli ze zdemolované dodávky vyprostit zraněného cizince. Ten byl transportován do nemocnice. „Dále bylo potřeba rozřezat strom i zábradlí,“ sdělila Vendula Horáková, mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.



Škoda byla předběžně vyčíslena na čtvrt milionu korun.