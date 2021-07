„Je neděle a chytrá křižovatka je tak chytrá, že ani ona nepracuje. Zhasnuto,“ říká řidič Jiří Peterka. I po změně technologie na světelné křižovatce ale dochází k situacím, kdy se v místě tvoří dlouhé kolony aut.

Ve špičkách je situace nepřehledná a řidičům tečou nervy. „Původní koncept jistě nebyl bezvadný a pro řidiče, který neměl místní znalost možná trochu matoucí, ale celková situace byla, troufám si říct lepší,“ míní Martin Sopoušek, který svoji stížnost poslal i na radnici.

Chytrá křižovatka je ale stále ještě ve zkušebním provozu. Počáteční problémy řeší město s dodavatelskou firmou. „Také mám k novému systému připomínky, ale je super, že na rozdíl od minulé verze s tím můžeme něco dělat, třeba on-line prodloužit intervaly. Není to bezchybné, ale to snad nikdo ani nečekal,“ vysvětluje starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Nejbližší chytrá křižovatka je ve Vysokém Mýtě na pětatřicítce. I tam trvalo ladění intervalů několik týdnů. „Já si od toho v Litomyšli slibuji, že do budoucna to bude ve špičkách víc propouštět město a chci, abychom uměli přidat čas i na příčné silnice z města a od nemocnice. Ale ve špičkách tady budou kolony pořád, to není všespásné. Nejde pustit vše najednou,“ dodává Brýdl.

Největší provoz přes světelnou křižovatku bývá v ranní špičce před osmou hodinou a potom odpoledne kolem patnácté hodiny. Pro řidiče ale nový systém přinese více bezpečnosti při noční jízdě. Zatímco dříve tady semafory jen oranžově blikaly, teď funguje světelná signalizace celou noc. „Změna přinesla větší bezpečnost i pro chodce. Do budoucna by se dala dokoupit i detekce chodců, ale zatím to nechceme. Nejsem pro kamery úplně všude. Teď je to na tlačítko a lidé si na novinku musí zvyknout,“ uzavírá starosta.

Rekonstrukce světelné křižovatky vyšla zhruba na tři miliony korun. Díky moderní technologii je křižovatka připravena na různé uzavírky a změny značení. Dosud bylo prakticky nemožné rychle reagovat a měnit propustnost různými směry.