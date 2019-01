Pardubický kraj - Důvodem je jejich obsazenost. Některé jsou poloprázdné.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Kojan

Osm tisíc studijních míst nabízejí letos střední školy a učiliště v Pardubickém kraji. Ze základních škol ovšem vyjde sotva pět tisíc žáků. Kraj proto chce střední školství „optimalizovat“, přesněji řečeno některé školy slučovat, a ještě hruběji řečeno – rušit.

Ovšem jaké to budou, to kraj drží pod pokličkou. „Koncepci středního školství budeme mít hotovou do konce kalendářního roku. Nyní opravdu žádné informace poskytovat nebudeme,“ řekl vedoucí odboru školství krajského úřadu Ladislav Forman.

Úředníci pracují na vytvoření takzvané sítě páteřních škol, které by měly být v každém případě zachovány. Mezi ně bude nejspíš patřit například Střední integrovaná škola v Litomyšli, která spolupracuje s firmami nebo pořádá rekvalifikační kurzy.

Ohroženy jsou naproti tomu málo žádaná učiliště, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem žáků, nebo paradoxně žádaná gymnázia. Podle krajské radní za školství Jany Pernicové se právě kvůli nim nedostává uchazečů o praktičtěji zaměřené střední odborné školy.

Panika mezi řediteli na sebe nechala čekat. Nedávno už Pernicová hasila první požár, když dementovala údajný záměr zredukovat střední školu elektrotechnickou a strojní v Pardubicích.

„K určitým změnám ale v síti krajem zřizovaných školských zařízení bude muset s ohledem na nepříznivý demografický vývoj dojít. Musí být zohledněna všechna místní specifika, mladí musí mít dostatečný přístup ke střednímu vzdělání v odpovídající nabídce oborů a počet, skladba a velikost škol by měla zaručovat optimální efektivitu finančních prostředků vložených do vzdělávání,“ vysvětluje neurčitě Pernicová.

Některé školy a učiliště byly zrušeny už za minulé krajské vlády ODS. Experti varují, že do řady oborů jsou kvůli nedostatku uchazečů přijímáni žáci bez potřebných studijních předpokladů. Úroveň vyučování tak na těchto školách klesá, protože se přizpůsobuje slabším žákům.

To potvrzují i ředitelé středních škol a odborných učilišť. „Dnes vezmeme do maturitního oboru žáka, kterého bychom před lety nechtěli ani do učebního oboru,“ přiznal ředitel jedné východočeské školy, který si nepřál být jmenován.