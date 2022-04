Ranní linka z Brněnce - Moravské Chrastové jezdí v 6.05 hodin od pošty do Svitav. Kvůli rekonstrukci tahu na Brno je ovšem dočasně zastávka přestěhovaná k železniční stanici. „Jediný, kdo změnu nebere na vědomí, je přepravce. Několik dní ignoroval změny jízdního řádu a jezdil ze zastávky, která je dočasně neplatná a jede trasou, která nezahrnuje Brněnec, Moravská Chrastová, železniční stanice,“ ozval se Libor Včelík z Moravské Chrastové.

Několik dní se tak lidé z obce nedostali ranním spojem do zaměstnání nebo do školy. „Samozřejmě pak cestující raději volí osobní přepravu, pokud mají tuto možnost. Stejná situace se stala již loni na stejné lince,“ dodal Včelík.

Se stížností se obrátil i na dopravce. Ten uznal svoji chybu a lidem se omluvil. „Od 4. dubna došlo ke změně jízdních řádů. Bohužel se z technických důvodů změny do strojků v autobusech nenahrály a řidiči se drželi starých informací. Ihned jsem poslal zprávu o této změně do strojků v autobusech. Všem řidičům jsem ještě pro jistotu zavolal. Za vzniklé komplikace se omlouvám,“ tlumočila omluvu dispečera Tereza Jelínková ze společnosti Icom transport.

V současné době už by měla linka z Brněnce do Svitav jezdit podle změněného řádu. Ten platí až do 17. dubna.