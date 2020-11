Bylo mu pouhých 54 let. Přitom jen pár dní před smrtí zveřejnil na sociální síti poděkování za to, že se mohl jako fotograf podílet na knize Euroskate party.

Radim Hromádko pracoval ve speciální škole v Poličce. „Staral se o ty nejzranitelnější a byl v tom skvělej, nenahraditelnej. Vždycky se usmíval a do všeho šel po hlavě,“ vzpomíná ředitel poličské knihovny Jan Jukl. Kde se učitel ze speciální školy nakazil covidem, není jasné. Každopádně onemocnění zřejmě podcenil a údajně už převoz do nemocnice nestihl. „Radim se v posledních letech potýkal se zdravotními problémy. Na podzim loňského roku prodělal plicní embolii. Dýchací problémy byly hlavní příčinou jeho skonu. Nákazu virem covid-19 chtěl zvládnout doma, bez nutnosti hospitalizace. Byla to jediná, leč bohužel fatální věc, kvůli které se na něj můžeme zlobit,“ uvedli jeho kolegové z iReportu, pro který fotografoval koncerty nebo festivaly.

Byl to výborný fotograf, kterého respektovala a uznávala nejen česká hudební scéna. Kromě hudby se věnoval skateboardingu a stál dokonce u základů českého skateboardingu.

„Byl to skvělý fotograf, obětavý a nadšený pedagog a fantastický, příjemný a hodný člověk, kterého měli rádi úplně všichni. Kdo ho znal, ví, že byl až přehnaně skromný. Fotil Jaggera i Gotta, ale svoje fotky nikdy nebral jako umění, ale jako službu lidem, kterým celým svým srdcem chtěl dělat radost,“ dodal Jukl. Na poličského fotografa tak vzpomínají i čeští hudebníci. „Radima jsem potkával roky a budu si ho pamatovat jako skvělého fotografa, který neznal hudební bariéry. Cenil jsem si jeho obyčejného přístupu, napsal nebo zavolal a přijel fotit, žádné tance kolem. Dokázal vytvořit fotoreportáž z punkového doupěte i z muzikálového koncertu v nablýskaném divadle,“ prohlásil producent Janis Sidovský.

Radim Hromádko věnoval svůj čas také přítelkyni a synům, ale hodně energie předával mnoho let i postiženým dětem ve Speciální mateřské a základní škole v Poličce.