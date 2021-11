Radoslav Fikejz se stal svitavským historikem už při studiu filozofie na brněnské univerzitě v roce 1994, o čtyři roky později převzal do péče kroniku města. Publikoval mnoho článků v místním a regionálním tisku, věnoval se historii Svitav i na sociálních sítích. Vydal taky řadu knih a publikací věnovaných osobnostem, historii města a regionu, na mnoha dalších se podílel, opatřoval je fundovanými úvody i doslovy.

„Jeho stěžejním dílem byla práce na vydání Kroniky města Svitavy i na pokračování kroniky. Je autorem městského památkového okruhu, tvořil informační systémy ve městě, podílel se na vzniku naučné stezky ve Svitavách a okolí, zpracovával průvodce. Ve svitavském muzeu pracoval na vytváření a vedení sbírek a archívu, byl spolutvůrcem řady výstav, vytvořil unikátní stálé expozice. Oceňovaný je zejména Labyrint svitavských příběhů nebo Hledání hvězdy Davidovy,“ informovalo vedení svitavského muzea. Právě mapování osudů svitavských Židů věnoval mnoho času a byl to on, kdo stál za projektem Hledání cesty Davidovy. „Oběti, které se změnily na číslo v evidenčním seznamu. My těmto obětem dáváme tvář a místo s nápisem: Zde žil, zde žila. Budeme kameny pokládat, dokud nám síly a peníze budou stačit a hlavně dokud nezmapujeme osudy 152 obětí holocaustu ze Svitav,“ řekl Radoslav Fikejz při zářijovém pokládání Kamene zmizelých u domu rabína Felixe Kantera. Svitavy mají i díky němu nejvíce Kamenů zmizelých v Pardubickém kraji. „Pro Svitavy jsou Stolpersteiny obzvláště zajímavé a důležité, protože jsme byli po válce dosídlováni. Znamená to pro nás vyrovnání se s minulostí a nacházení identity,“ popsal Fikejz. Další Stolperstein už bohužel historik nepoloží.

Radoslav Fikejz bude chybět nejen Svitavám, ale i odborné veřejnosti. „Pan Fikejz byl erudovaný odborník. Mám knihu o Oskaru Schindlerovi, kterou napsal. Byl jedním z mála těch, kteří se na něho nedívali jako na zločince a posluhovače nacismu, ale jako na zachránce a člověka s dobrou duší, za což jsem si ho velmi vážila,“ uvedla Markéta Richterová.

Radoslav Fikejz nebyl jen svitavský historik, ale od roku 2006 působil i v komunální politice. Od roku 2006 byl nepřetržitě zastupitelem za Sdružení pro město Svitavy, od roku 2010 byl v radě města. „Jako ‚tosácké‘ děti jsme trávili letní prázdniny na táboře v Budislavi. V roce 2006 jsme oba vstoupili do komunální politiky. Do posledních dní jsme spolu konzultovali projektové záměry, aktuální problémy. Vážil jsem si jeho upřímnosti, uměl mi nastavit zrcadlo. Zůstává zde po Radkovi mnoho rozdělané práce, snad se nám ji podaří alespoň částečně dotáhnout,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

Radoslav Fikejz se stal laureátem Výroční ceny Svitavského klubu Laurus za rok 2010, a to za popularizaci dějin Svitav a regionu. Jako správný patriot žil přítomností města. Zkoumání minulosti pro něj bylo víc než profese. Byl fundovaným historikem a uměl být také skvělým vypravěčem historie. Patřil k těm, kteří mají práci jako koníček: „Pohled do historie mně dává poučení, radost a pocit smysluplnosti práce. Chtěl bych rozumět dějinám…“