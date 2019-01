Polička – Petici proti návrhům změn na gymnáziích na Poličsku podepsalo za týden sedm tisíc lidí.

Zhruba 37 procentům obyvatel Mikroregionu Poličsko se nelíbí, že by se studium čtyřletého studijního oboru mělo odehrávat střídavě na gymnáziích v Poličce a Litomyšli.

Také proto zažila poměrně bouřlivé jednání včera aula poličského gymnázia. Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová tam v doprovodu pracovníků příslušného odboru krajského úřadu vysvětlovali navrhované změny. „Nechceme připustit, abychom museli zavírat gymnázia,“ tvrdil hejtman Radko Martínek. Podle Jany Pernicové by se ale kvůli malému počtu dětí, které do roku 2018 opustí lavice základních škol, mělo postupně snížit otevírání prvních ročníků čtyřletých gymnázií. Z dřívějších 40 tříd v rámci celého kraje, přes letošních 36 na dvaatřicet. Vedení kraje argumentuje také tím, že stěžejním úkolem pro zajištění dostupnosti kvalitního všeobecného vzdělání, je zachování osmiletých gymnázií. „Díky nim nebudeme muset rušit žádné gymnázium, jak si to někteří přejí,“ řekl Radko Martínek. Čtyřletý obor bude podle něj tedy jen doplňkem a zároveň možností pro ty, co na druhém stupni základní školy zjistí, že mají studijní předpoklady. Vedení kraje je přesvědčeno, že zvětšení spádové oblasti by tak zabezpečilo jistotu stability a především kvalitní žáky.

Chtějí stejné šance

Z výměny názorů vyplynulo že s návrhem kraje nesouhlasí žáci, učitelé, ani vedení poličského gymnázia, či spádových obcí. Jejich hlasy včera volaly po rovnosti šancí pro všechny. Shodně upozornili na špatnou dopravní dostupnost z vesnic na okraji okresu, odkud je obtížné se až do Litomyšle dostat. Nejen Marii Tomanové, zástupkyni mikroregionu, také vadilo, že členové samospráv byli postaveni před hotovou věc.

S novým návrhem přišel ředitel Gymnázia v Poličce Miloslav Svoboda. Tím by měly být shodné přijímací zkoušky na všechna gymnázia v kraji. „Přijímací zkoušky pro všechny jednotné ukáží, která škola má jaký potenciál,“ uvedl Miloslav Svoboda. Podle něj je to jasná soutěž, která má rovná pravidla. Radko Martínek řekl, že se mu tento návrh líbí. Upozornil však, že pak by se tedy mohly otevřít třídy jen tam, kde žáci se studijními předpoklady reálně budou. „Abyste se pak nedivili, to by mohlo být horší,“ sdělil na adresu nespokojených hejtman. Upozornil, že zavedení jednotných přijímacích zkoušek je relativně složitá otázka, kterou se však bude zabývat.

Hejtman Radko Martínek, který si včera mohl připadat tak trochu jako na koberečku, sdělil, že na ne zrovna příjemných debatách, které kvůli změnám ve školství absolvoval, si cení toho, jak se studenti o své školy „berou“.

K věci: Určí „cenu“ studia nabídka a poptávka?

Šest tisíc v Praze, tři tisíce korun v Brně. To jsou částky, kterými mé známé ocenily to, že se jejich dítě dostalo do mateřské školky. Ne, nejedná se o úplatky, ale o sponzorské dary. Školek je málo a dětí hodně. Nečeká něco podobného rodiče deváťáků, až se z míst na gymnáziích ve svitavském okrese stane kvalitní a žádané, leč nedostatkové „zboží“? Vždyť všichni víme, že právě u něj platí: kdo dřív přijde, nebo kdo dá více. Na druhou stranu, možná by to ke zlepšení vést mohlo. Rodič, který zaplatí nemalou částku, pak určitě bude pečlivěji sledovat, jak jeho ratolest i sponzorovaný ústav pracuje. Zbývá už jen, aby zareagovaly peněžní ústavy a přišly s nabídkou výhodného spoření či úvěrů určených na sponzorské dary.