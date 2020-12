Zkažený advent a Vánoce. To tvrdí lidé v Chotovicích u Litomyšle, kde se nachází vánočně osvětlený dům Václava Trunce. Zatímco lidé z celé republiky jezdí do malé vesnice za vánoční idylkou, místní o klidné dny přišli. „Odpoledne mezi čtvrtou a šestou hodinou je to nejhorší. Naučili jsme se v tu dobu nevyjíždět a nevycházet ven,“ říkají obyvatelé Chotovic. Po setmění se mění obec se 140 obyvateli ve velké parkoviště, davy lidí míří nahoru ke kostelu k vánočnímu domu.

Je sobota sedmnáct hodin a v Chotovicích je největší dopravní špička. U cedule s názvem obce se tvoří kolony, auta parkují po obou stranách, mezi nimi kličkují lidé, občas se ozve ostré zatroubení. To je scéna, která se ve vesnici opakuje hlavně o víkendech. „Nejhorší je to od pátku do neděle. Auta stojí i za vesnicí ze všech směrů a chce to pevné nervy,“ říká starostka Marie Kudrnová. Parkování je v malé vesnici oříšek. Žádné velké parkoviště tady není, a tak lidé nechávají auta i na kraji silnice, v křižovatce nebo na zastávce. Místní lidé se brání devastaci svých pozemků a kolem domů si natáhli pásky. „Kdyby to byla jednorázová velká akce, je možné najít plochu pro auta, ale ne na měsíc v kuse. Parkovací místa jsou u charitního domu, směrem na Nové Hrady, stát se dá u areálu zemědělského družstva a pily. Ale nemáme plac, louku, kterou bychom mohli obětovat. Nemáme ani peníze, abychom postavili asfaltové parkoviště,“ vysvětluje starostka.

Drzost některých návštěvníků přitom nezná mezí. Zajíždí před garáže domů, vrásky jim nedělá ani parkování na zastávce autobusu. „Neříkejte mi, že v takové pr… jezdí večer autobus,“ reaguje na upozornění řidič, který zaparkoval před autobusovou čekárnou.

ZÁVIDÍ MI?

Majitel osvětleného domu Václav Trunec je z celé situace nešťastný. Na svůj web umístil upozornění, kde mohou lidé parkovat a kde ne. „Projíždím a vím, jak to tam vypadá. Vím, že je tam velký provoz, ale nahoru nikdo nesmí. Kdyby nahoru mohli vyjet aspoň důchodci. Policie se tam postaví a nikoho nepustí. I já musím ukázat občanku, když jedu domů. Naši známí a příbuzní, kteří k nám jeli, platili pokuty. Myslím, že je to hodně o závisti,“ míní.

Trunec je pod tlakem a tvrdí, že má někdy sto chutí se na zdobení vykašlat. Neudělá to a je rozhodnutý rozsvítit svůj dům i příští rok. „Když vidím tu radost lidí. Jezdí sem rodiny s dětmi, důchodci. Volali mi lidé, že mají 89letou babičku a potřebují s ní vyjet nahoru. To abych pro ni jel dolů svým autem,“ dodává Trunec.

Má pocit, že ho chtějí místní zlikvidovat. To ale podle obyvatel není pravda. „Někdo sice namítne, že je to jen jeden měsíc v roce, ať to vydržíme, ale je to ten nejhezčí měsíc. Přeji panu Truncovi, že žije svůj sen a může provozovat svůj koníček. Sama se jdu nahoru aspoň jednou podívat. Mrzí mě ale, že tím znepříjemňuje život ostatním občanům,“ říká Vladěna z Chotovic. Návštěvníci podle ní nadávají na obec, že neumí zřídit parkoviště a přizpůsobit vesnici turistům. „Obec sem ale nikoho neláká, osvětlený dům není její atrakce. Parkoviště by tedy zastupitelstvo zřizovalo pro návštěvníky pana Trunce, ale na své náklady a svoji odpovědnost,“ vysvětluje Vladěna.

POKUTY OD POLICIE

Vánočně osvětlený dům Václava Trunce se nachází na kopci vedle kostela. Už před lety tady nechala obec umístit zákaz vjezdu s tím, že nahoru smí rezidenti a návštěvníci kostela. Návštěvníci domu si se zákazem nedělali vrásky a dál jezdili až k domu. To skončilo. Letos jezdí na pravidelné kontroly do Chotovic policie. Jen v pátek za vjezd do zákazu udělili policisté několik pokut. „V Chotovicích i v jiných obcích pravidelně kontrolujeme dodržování zákona o silničním provozu. Reagujeme i na konkrétní oznámení porušení zákona. Apelujeme na řidiče, aby byli ohleduplní k ostatním účastníkům provozu a dodržovali zákon,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Vilímková.

KOMENTÁŘ: Nezapomínejte, že ve vsi žijí lidé, kteří taky sní o Vánocích



Kolony aut, troubení, stres. To je advent v Chotovicích, kam míří tisíce lidí z celé republiky. Dům Václava Trunce nabízí kouzelnou vánoční idylu. Stovka místních ale o krásné dny přišla. Celý prosinec trpí nájezdy návštěvníků, kteří chtějí vidět osvětlený dům. „Kde je ta osvícená chalupa,“ ptá se muž dole ve vsi. Vůbec mu nevadí, že svým autem zatarasil vjezd k domu. S vidinou pár chvil a selfíček u vánočního domu se přidá s rodinou do davu a nechá se vynést na kopec. „Nevycházíme večer ven. Jednou nechal známým někdo auto před vraty, potřebovali odvézt nemocnou maminku a nemohli vyjet. Od řidiče ještě schytali nadávky,“ říká paní ze vsi. Ohleduplnost. To je to, co chybí některým návštěvníkům Chotovic. Chtěli by snad oni mít každý den před domem několik aut? Složitá situace nemá zatím řešení. Obec spoléhá na ohleduplné chování návštěvníků a kontroly policie. Buďte proto ohleduplní a přijeďte ve všední den nebo až po sedmé hodině večer. Lépe zaparkujete a vyhnete se davům i kolonám.