Stavba větrných elektráren nedaleko přírodní rezervace Toulovcovy maštale poblíž Litomyšle je opět na stole. Zatímco zastupitelé v sousedním Jarošově od záměru ustoupili, v Chotěnově mají stále o vrtule zájem. „Miliony z větrných elektráren by vesnici hodně pomohly,“ uvedla starostka Chotěnova Jitka Boštíková. Lokalita se zamlouvá i jevíčské firmě Martina Hofmana, která se stavbě větrných elektráren věnuje dvacet let. Ve vesnici a okolí však sílí odpor proti dvěma větrným elektrárnám. Vznikla i petice.

Dvě zamýšlené větrné elektrárny by měly stát na poli za Chotěnovem směrem k Mladočovu a Desné. Jestli na stavbu vrtulí skutečně dojde, se rozhodne zřejmě ve čtvrtek 8. června večer, kdy budou zastupitelé o záměru hlasovat na veřejném zasedání.

Chotěnov se zhruba 130 obyvateli záměr výstavby větrných elektráren rozděluje. Zatímco jedni jsou jednoznačně pro, jiní nechtějí obří vrtule za domy. „Tak krásná krajina a budeme tady navždy koukat na větrníky. Jen kvůli penězům si necháme zničit přírodu,“ řekla žena z Chotěnova, která si přeje zůstat v anonymitě.

Vedení vesnice však vidí ve stavbě větrných elektráren finanční injekci do budoucna. Obec by totiž z každé vrtule dostávala milion korun ročně, a to po celou dobu, kdy budou vrtule na katastru stát.

„Rozpočet obce Chotěnov je necelé tři miliony korun. S investicemi, které proběhly v minulých letech, vidíme, že se bez peněz nikam nehneme. Nemáme parcely. Chtěli bychom za ty peníze zkusit vykoupit pozemky pro parcely. To z našeho rozpočtu nikdy nepořídíme,“ vysvětlila starostka Chotěnova Jitka Boštíková.

Lidé podle ní mají zájem ve vsi stavět, ale když nenajdou pozemek, odcházejí jinam. „V tomhle směru by nám ty dva miliony ročně pomohly,“ podotkla Boštíková.

Lokalita u Chotěnova se zamlouvá i jevíčské firmě S&M CZ, která chtěla stavět větrné elektrárny u Jarošova.

Chotěnov a Jarošov nejsou zdelake jediné lokality na Svitavsku, kde se uvažuje o stavbě větrných elektráren.

„Chotěnov a Jarošov jsme vnímali jako jeden projekt. Lokalita se nám líbí a je vhodná pro větrné elektrárny,“ řekl generální ředitel společnosti S&M CZ Martin Hofman. Po odmítnutí vrtulí v Jarošově sice tvrdil, že jen dvě elektrárny místo pěti se nevyplatí, ale okolnosti se prý změnily.

„Dostali jsme možnost připojit se do jiné energetické soustavy, proto jsme to znovu zvážili. Máme o lokalitu zájem. A řekli jsme, že nebudeme nic tlačit, nechceme nikomu dělat zle. Tak jsem to říkal i odpůrcům z Jarošova. Nejsme ti, co by tady někoho přesvědčovali, práce máme dost,“ upozornil Hofman. Je pro něho důležité, aby byla většina obyvatel pro stavbu, jinak od záměru podle svých slov dá ruce pryč.

Pro stavbu byla před lety i většina obyvatel Žipotína u Moravské Třebové, kde postavila jevíčská firma první vrtule a nyní tam staví tu nejvyšší v Česku.

„U nás jsme projekt téměř jednohlasně schválili. Ukázali ho necelým sto šedesáti obyvatelům Gruny a Žipotína, seznámili jsme lidi s tím, jak elektrárna funguje, jakou má hlučnost a kde bude stát. Všichni naši obyvatelé podepsali souhlas s tím, aby zde větrné elektrárny stály,“ řekl před časem tehdejší starosta Gruny Alois Křivánek.

Podobný systém zvolila nyní i starostka v Chotěnově. Napsala papír s otázkou, zda lidé souhlasí se stavbou větrných elektráren. „Obešla jsem obec, mám asi 65 podpisů lidí s trvalým pobytem, kteří jsou pro stavbu větrných elektráren. Ze 106 obyvatel je 65 pro. Je to jen podklad pro zastupitele, aby viděli, jestli tady ten zájem je, nebo ne,“ vysvětlila starostka Chotěnova.

Na výstavbě vrtulí by podle ní mohli vydělat i obyvatelé. „Náš návrh byl sleva poplatku na odpady, protože obec by měla prostředky na částečnou úhradu za své občany. Zastupitelstvo také mluvilo o možnosti příspěvku na energie pro trvale hlášeného obyvatele z peněz získaných za větrné elektrárny v katastru,“ doplnila Boštíková. Milion korun ročně pro obec z každé vrtule potvrdil i Martin Hofman, který počítá s tímto bodem ve smlouvě s obcí.

Průzkum ani finanční výhody se však nelíbí odpůrcům výstavby vrtulí, kteří založili spolek Krajina a příroda pro budoucnost našich dětí. Kritizují postup vedení Chotěnova. Sepsali dokonce i petici.

„Na obyvatele je vytvářen tlak, že ČEZ to tu stejně postaví a pak z toho obec nic mít nebude. Lidé jsou „krmeni“ iluzí zisku milionů. Dělali jsme také anketu a výsledek je téměř opačný. Stejně tak s výstavbou nesouhlasí stovky občanů z blízkého okolí, což potvrdil výsledek petice, která proběhla v dubnu,“ uvedli členové spolku ve svém prohlášení. Podle nich se jedná se o záležitost, která bude mít devastující vliv na krajinu, kvalitu života a vztahy v obci.

Jestli vrtule na poli za Chotěnovem opravdu budou, se rozhodne ve čtvrtek večer na veřejném zasedání zastupitelů. Na programu je tento jediný bod. „Máme z předchozího jednání v Jarošově zjištěné povětrnostní podmínky, letectvo, takže na to navážeme. Když kývnou, tak si myslím, že na konci příštího roku můžeme začít stavět,“ uzavřel Hofman.

