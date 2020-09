„Spouštíme navíc naši kampaň Litomyšl chodí pěšky. Chceme lidi informovat, že Litomyšl je město krátkých vzdáleností a dá se tady chodit pěšky. Potkáte své známé, uděláte něco pro sebe i životní prostředí,“ uvedl starosta města Daniel Brýdl.

Od dnešního dne nebudou auta týden parkovat na náměstí až u chodníku, a to v úseku od domu sportu až k městské galerii. „Prostor dáme k dispozici na testování elektromobilů a elektrokol,“ podotkl Brýdl. Dodal, že nehodlají nikoho do ničeho nutit a nejde o žádná nařízení. „Chceme vyvolat veřejnou diskuzi, proto také na městském webu od 16. do 22. září zveřejníme speciální formulář, kde nám lidé mohou napsat, co jim v Litomyšli v oblasti dopravy chybí nebo co by navrhovali změnit. Data využijeme pro tvorbu strategického plánu pro další roky,“ vysvětlil starosta.

Lidé mohou zdarma otestovat jízdu na elektrokolech. „Zájemcům nabídneme testovací jízdy zdarma po Smetanově náměstí, s naším instruktorem připravíme i možné hromadné vyjížďky po městě,“ popsala Veronika Samková Stratílková z domu sportu. Uskuteční se také komentované prohlídky a přednášky o používání elektromobilů.

Den bez aut

Veřejnost by mohl zaujmout i mezinárodní Den bez aut, který připadne na 22. září. Město na tento den chystá uzavírku Ropkovy a Váchalovy ulice. Vedení radnice oslovilo provozovatele přilehlých restaurací a barů, aby přilákali zákazníky na netradiční jednodenní předzahrádky. „Den bez aut má poukázat na to, že veřejné plochy ve městě nemusí vždy sloužit jako parkoviště či vozovka. Auto nemusí být samozřejmost na krátké cesty po městě,“ dodal Brýdl.

Součástí kampaně Litomyšl chodí pěšky bude i instalace rozcestníků, které budou veřejnost informovat, jak daleko je to z uvedeného bodu klidnou chůzí na nejčastěji navštěvovaná místa ve městě. Na chodnících se objeví dočasné malby, které budou na kampaň upozorňovat.