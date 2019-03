Co s tím?

Změny v parkování

Ve městě čekají na několik věcí a taky doufají, že lidé přestanou bláznit a začnou víc chodit pěšky. „Parkovací dům ze zdrojů města vybudovat nemůžeme. Kdyby někdo ze soukromých investorů chtěl dům postavit a provozovat, tomu se nebráním. Čekáme taky, až bude postavená dálnice D35, pak nám tady vznikne několik stovek míst pro parkování. Počítáme totiž s dvouproudovkou, cyklopruhem od světelné křižovatky až k Vertexu. Stávající silnice se tak zúží a na průtahu budou stovky míst. Akorát nevíme, kdy bude hotová dálnice,“ vysvětluje starosta Daniel Brýdl. Jedním dechem ale dodává, že pokud budou mít rodiny dvě auta a místní lidé budou všude jezdit, tak Litomyšli nebude stačit ani pět parkovacích domů.

Na příští rok chystají proto v parkování změnu. Jednak podraží a uvažují i o moderních novinkách.

Stop podvodům. Hodně lidí v Litomyšli totiž přetáčí parkovací kotoučky, proto radnice na příští rok chystá změnu. Lidé budou muset po dvou hodinách odjet. „Základem je lepší kontrola, třeba aby na náměstí byl jeden policista nastálo. Možností jsou i kamery na výjezdu. Je to o penězích, technická řešení jsou a pokud nám někdo spočítá návratnost, půjdeme do toho. Parkovací známka za 300 korun na rok je málo, to není ani koruna na den,“ říká starosta Daniel Brýdl.

Přísnější kontroly parkování na náměstí už začaly. „Přiznávám, že někdy kotouček přetáčím. Včera jsem to nestihl a dostal jsem pokutu. Strážníci říkali, že mají od starosty nařízené častější kontroly,“ svěřil se Petr z Litomyšlska.

Podle mluvčího města Michele Vojáčka městská policie denně kontroluje parkování na náměstí a každý den „nachytá“ hříšníky s nezaplaceným parkováním nebo přetočeným kotoučkem.

Kromě častějších kontrol v úvahu připadá i tzv. chytré parkování, které se osvědčilo už před lety v Benešově nebo Kolíně. Systém je propojený s městskou policií. Strážníci, kteří se pohybují po ulicích, zjistí za pár vteřin přes mobilní aplikaci, zda auto, respektive jeho registrační značku, systém zaevidoval. Tedy zda řidič zaplatil, což může hotově, kartou nebo pomocí mobilní aplikace. V aplikaci mohou řidiči sledovat i počet volných míst.

V Litomyšli navíc chystají kampaň cílenou na děti, aby chodily do školy pěšky. „Co se děje ráno u škol, když vidím i děti z druhého stupně, které rodiče vozí autem, ačkoliv to mají deset minut pěšky. Lidé mohou využívat městskou hromadnou dopravu, chodit pěšky nebo jezdit na kole. Všechno v Litomyšli jde,“ dodává Daniel Brýdl.

A pokud by se měl rozhodnout jestli domov pro seniory, nebo parkovací dům? Jednoznačně prý zvedne ruku pro domov.