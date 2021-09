Herečka Jana Nagyová putuje Českem po hradech a zámcích. V sobotu se objevila i na hradě Svojanov u Poličky. „Čekala jsem chladný hrad v lese, který bude působit úzkostně, ale jsem mile překvapená. Všechny místnosti jsou prosvětlené a je vidět, že se o něj kastelán Miloš Dempír dobře stará. To není práce, ale láska,“ řekla Jana Nagyová. Herečka známá zejména svojí rolí princezny Arabely podporuje nestátní památky, které to mají těžké nejen v době covidu. „Spousta majitelů památek nepotřebovala žádnou asociaci, měli hodně turistů, ale přišla pandemie, cizinci přestali jezdit. Je potřeba, aby se Češi naučili chodit na hrady a zámky,“ dodala Nagyová.

Asociace nestátních otevřených památek sdružuje v současné době 140 objektů. Členové bojují o to, aby získali od státu kompenzace za dobu, kdy museli mít kvůli covidové pandemii své památky zavřené. Mají naději. „Když vloni začala korona, státní památky dostaly hned podporu 300 milionů korun. Nestátní památky rok a něco bojovaly, aby alespoň něco dostaly. Nyní žádáme o peníze, které chybí za minulý rok. Na ten letošní ale zase nemáme nic,“ uvedl Petr Lukas z Asociace nestátních otevřených památek. Šanci na státní kompenzaci má i hrad Svojanov. „Podle výpočtu státní kompenzace bychom měli dosáhnout na 1,7 milionu korun za minulý rok. To nám výrazně pomůže,“ podotkl svojanovský kastelán Miloš Dempír. Dvě sezony na Svojanově poznamenala pandemie, a hrad tak přišel o miliony korun. Kastelán musel hodně šetřit a omezit i opravy a údržbu v areálu. „Na hradě postupně vzniká docela velký dluh, který potřebujeme umořit. Kupí se nerealizované práce. Je hodně míst, co potřebujeme opravit,“ poznamenal Dempír.

Do konce srpna Svojanov navštívilo zhruba 37 tisíc návštěvníků, je to ale o tři tisíce lidí méně než vloni. Peníze sice chybí, ale i tak kastelán plánuje a chystá další úpravy. „Chceme upravit prostor pro kulturní akce, vytvořit plochu pro vystoupení a také lepší pódium, které by bylo demontovatelné a nemuselo stát u hradu celý rok,“ uzavřel kastelán.

Víkend patřil na Svojanově nejen princezně Arabele, ale hlavně Třicetileté válce a vstoupením v režii spolku Honorata z Letohradu.