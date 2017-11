Chodníky v Udánkách jsou v nedohlednu

Moravská Třebová - V městské části Udánky scházejí chodníky. Před dvěma lety opravená místní komunikace je úzká, dva kamiony se na ní nevyhnou, a pěší musejí kličkovat mezi projíždějícími auty. Dopravní situace je podle samosprávné komise velmi vážná. Je s podivem, že prozatím nedošlo k žádné nehodě nebo závažnému zranění.

„Nejhorší je, že matky s kočárky, senioři, děti jsou nuceni užívat komunikaci spolu s automobily. Únik do neupraveného terénu je přes zvýšené obrubníky značně ztížený, pro některé nemožný,“ uvádí se v dopise, který komise před několika dny zaslala radě a zastupitelstvu města. Podle jejího člena Karla Krejčíře komise na závažnost situace nejen opakovaně upozorňovala, ale navrhovala i možnosti sjednání nápravy. Bezvýsledně a bez odezvy.

Dotaz ohledně chodníků se objevil i na stránkách města. Za vedení na něj reagoval místostarosta Pavel Brettschneider. „Několikrát jsem předkládal do návrhu rozpočtu města realizaci chodníku v Udánkách. Bohužel zastupitelstvo města neschválilo tento návrh,“ uvádí v odpovědi.

Podle místostarosty Brettschneidera upřednostnili zastupitelé jiné priority. Jenže jak se ukázalo, zastupitelstvo o žádném takovém návrhu nikdy nejednalo.

„Ve finančním výboru, jehož jsem předsedou, jsme to neprojednávali, a domnívám se, že v zastupitelstvu taky ne. Chtěl bych se zeptat, kdy to bylo zastupitelům předloženo ke schválení,“ dotázal se minulý čtvrtek na mimořádném jednání zastupitelů Miroslav Jurenka (ANO 2011).

„Předkládal jsem to do návrhu rozpočtu radě města vždy před schválením rozpočtu. Možná, že zastupitelstvo jsem napsal špatně. V radě se to objevilo pod čarou, takže to nebylo předmětem rozpočtu v daném roce. Bylo to tuším v roce 2015,“ vysvětlil Pavel Brettschneider (SNK).

Ani na opakovaný dotaz Deníku, kdy konkrétně byl návrh na výstavbu chodníku v Udánkách projednáván radou města a jaké byly důvody jeho odmítnutí, místostarosta Pavel Brettschneider nereagoval.

Podle sdělení tiskové mluvčí města Pavlíny Horáčkové bude chodník součástí návrhu rozpočtu města na příští rok.