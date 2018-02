Chodníku se už letos nejspíš nedočkají

Udánky – Naděje, která obyvatelům místní části Moravské Třebové svitla na konci loňského roku, že se konečně dočkají vytouženého chodníku, po únorovém zasedání zastupitelstva poněkud pohasla. Ukázalo se totiž, že poté, co vedení města v prosinci zařadilo do rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2018 částku 200 tisíc korun na přípravné práce související s vybudováním chodníku, se realizace za dva uplynulé měsíce nikam nepohnula.

„Dnes na poradě vedení jsem dostal úkol prověřit vlastnictví pozemků, které jsou po levé straně silnice. Předpokládám, že když budeme mít souhlas vlastníků s provedením stavby chodníku, tak potom záleží na zastupitelích, zda tato akce bude zařazena do rozpočtu města na letošní rok,“ sdělil na únorovém zasedání zastupitelstva místostarosta Pavel Brettschneider.



Podle opozičních zastupitelů však hrozí, jelikož rozpočet města se bude schvalovat už za měsíc, že se vybudování chodníku letos už jednoduše nestihne. „Je neuvěřitelné, že se vedení města začalo chodníkem zabývat až po padesáti šesti dnech. Projektová dokumentace, ze které by byly zřejmé náklady na realizaci, již mohla být těsně před dokončením a částka mohla být zařazena do rozpočtu, během března a dubna vysoutěžen zhotovitel a realizace mohla začít v květnu. Bohužel realita je jiná,“ kritizuje liknavost radnice sdružení Srdcem Třebováci.

Část pozemků, které jsou pro vybudování chodníku potřeba, patří městu. Dva však mají jiného vlastníka. Podle vedoucí odboru majetku Viery Mazalové město zatím s majitelem nejednalo. „Bylo nám řečeno, že budeme provádět výkupy, zatím ale nemám podkladové materiály. Čekám, až dostanu studii nebo něco, z čeho budu moct vyčíst vlastníky,“ upřesnila. Jestli radnice stihne připravit výkup pozemků do březnového hlasování o rozpočtu, se podle Viery Mazalové říct nedá.



Kritice opozice kvůli chodníku čelilo vedení města už vloni, když místostarosta Pavel Brettschneider na webových stránkách města napsal, že opakované návrhy na vybudování chodníku zastupitelstvo pokaždé odmítlo. Ukázalo se však, jak upozornil Miroslav Jurenka, že zastupitelé o tom nikdy nehlasovali, protože návrhy nebyly součástí rozpočtu.