Svitavy – Chodník v Lačnově. Jakmile kdokoliv zmíní toto spojení, každý z místních ví, o čem je řeč. Dlouho prodiskutovávaný problém snad již má své řešení a to ke spokojenosti všech, kterých se to týká.

Lačnováci přišli vyjádřit svou nespokojenost přímo na zasedání zastupitelstva. | Foto: Deník/Veronika Jasanská

„V současné době probíhá příprava této velké investice pro příští rok," uvedl místostarosta města Pavel Čížek. Projektová dokumentace pro první etapu chodníku je již vypracována. Do konce listopadu by měla být hotova i ta druhá.



Vytoužený chodník zvyšující bezpečnost pro chodce v Lačnově podél tamní frekventované silnice, která prochází skutečně obydlenou částí města, se podle rozhodnutí zastupitelstva města snad konečně začne stavět. Momentálně je chodník v jedné třetině této městské části Svitav a to je pro místní nedostačující.



A jak tuto situaci hodnotí zdejší obyvatelé, řekla v minulosti Jarmila Schneeveisová: „Bylo by dobré, kdyby byl chodník po celém Lačnově. Když jdeme s dětmi do školky, máme potíže přejít z jedné strany silnice na druhou. Máme problém se někam dostat i od domu. Bydlíme u silnice. Tam, kde chodník je, to je mnohem bezpečnější."



Nyní však mohou být obyvatelé již klidnější. V příštím roce bude vypracovaná kompletní zadávací dokumentace a zahájí se zadávací řízení. „Akce zde již byla v podstatě zahájena, jak si jistě většina všimla, a to kácením šesti stromů podél komunikace, které by stavbě chodníku posléze překážely," uvedl místostarosta města Pavel Čížek.



První etapu chce zastupitelstvo zrealizovat i v případě, že nezíská dotaci na tu druhou. Ale co když pro ni město neshromáždí potřebné prostředky? „Nyní disponujeme určitou finanční podporou na chodník vedoucí až po školu, dotace ale chceme vysoutěžit pro celek. Výběrové řízení plánujeme také u jedné stavební společnosti, a tím se doufejme celkové náklady sníží a budeme tak moci zahájit další kroky," uvedl Pavel Čížek.



S investicí chce vedení města začít zhruba v dubnu příštího roku. Dříve to bohužel nepovolují podmínky Ředitelství silnic a dálnic, které je majitelem těchto pozemků, a to z důvodu zásahu do vozovky v rámci zimního období.