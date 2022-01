Na pardubické Dukle byla 3. ledna 1961 zprovozněna restaurace Letka. Tehdy to podle pamětníků byla restaurace takzvané druhé a třetí cenové skupiny. „Kdo ze sídliště nechodil do Letky, jako by nebyl,“ vzpomínal Jiří z Pardubic.

Popularitu měla i diskotéka OK bar, která se nacházela právě pod Letkou. Znali ji snad všichni Pardubáci. Mezi oblíbené diskotéky patřily také Hobé bar, Gimlet, ABC klub, Grand, U Bobra, Doli klub a další. „V 90. letech toho bylo v Pardubicích i okolí strašně moc. Dnes už skoro vše umřelo,“ postěžoval si Pardubák Martin.

Lidé na diskotéky svého mládí vzpomínají rádi. „Stejně ty staré diskotéky byly nejlepší. Neřešilo se tolik věcí jako teď,“ uvedl v komentáři ve facebookové skupině Pardubice v běhu času Robert z Pardubic.

„A kdo pamatuje diskotéku U Bobra a pak ráno cestu na Duklu pro rohlíky nebo na Letku na spravení? To byly časy. Ve městě se zase po diskotéce chodilo do čajovny u záchodků,“ doplnil Robert.

Restaurace Letka na Dukle a OK BarZdroj: facebook Pardubice v běhu času

Diskotéky ale nebyly jen o tancování, přinesly také spoustu životních zlomů a osudových setkání. „To byly časy, které nám nikdo nevezme. Mně daly rodinu, s manželem jsme spolu už 18 let,“ zavzpomínala Dana z Pardubicka.

Na Svitavsku bylo v 90. letech několik vyhlášených diskoték. Ve Svitavách se od roku 1988 chodilo do OK Clubu, také do Svitavanu nebo do Splitu a Slávie.

Pestrou nabídku měli mladí lidé i v Litomyšli. Každou středu se konaly diskotéky v hotelu Zlatá Hvězda. Vyhlášené diskotéky pak byly v Bike's Clubu motorkáře Jana Kadlece, kam podle pamětníků ani nebylo možné se dostat, jaký o ně byl zájem.

Československá diskotékaZdroj: KD Seč

Dnešní pětačtyřicátníci a padesátníci taky vzpomínají na krásné akce na Žabárně v Nedošíně, v Čisté U Zběhlíka nebo na tradiční diskotéky na Pohodlí. Mladší generace pak jezdila na disko do Sádku u Poličky.

Na Chrudimsku bylo známé Flamengo na Seči, Xanadu v Hrochově Týnci, plovárna v Chrudimi. Devadesátá léta dávala mladým lidem slušný výběr zábavy s tancem. Rozhodování, kam jít, bylo mnohdy těžké.

Snad nejvíc v oblibě byl sečský disco klub Flamengo. Za zábavou tehdy přijížděli mladí lidé i ze vzdálených míst republiky, mnozí využívali svozové autobusy. V roce 2007 se prostory Flamenga uzavřely a objekt začal opět fungovat jako kulturní dům.