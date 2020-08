Nedomyšlená klukovina málem odstartovala rozsáhlou pátrací akci u Budislavy. Telefonát na náhodné telefonní číslo zaměstnal operační středisko policie v Plzni i v Pardubicích.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Prvotní hovor přijal muž, volajícím měl být vyděšený, zmatený a zoufalý Honzík, pán mu odhadoval 7 až 8 let. Chlapec mu měl říct jen to, že se ztratil někde na táboře v lese na Olomoucku. Kluk zněl přesvědčivě, proto se rozhodl jednat a číslo volajícího předal na tísňovou linku policie," popsala začátek celého příběhu policejní mluvčí Eva Maturová. Plzeňští policisté hovor lokalizovali, „souřadnice“ je nasměrovaly do Pardubického kraje a pátrací akci po Honzíkovi kolegům předali.