/TISKOVÁ ZPRÁVA/ Chinaski si pro své letošní velké letní turné vybrali krásná místa pod širým nebem po celém Česku. Zahrají v přírodních amfiteátrech, letních kinech, parcích a zámeckých nebo pivovarských zahradách. V rámci šňůry koncertů dorazí 15. září i do Litomyšle. Dvouhodinová show na Zámeckém nádvoří nabídne největší hity kapely i pár písní z aktuálního alba Frihet. Vstupenky v síti TicketLIVE budou v prodeji i na místě. Areál se otevře v 17 hodin.

Chinaski | Foto: Chinaski



Pro každou zastávku turné si Chinaski zvolili i nadějnou místní kapelu, které dají prostor na velkém pódiu před svým vystoupením. „Poslechli jsme si desítky kapel, které projevily zájem si s námi zahrát, a bylo pro nás příjemným zjištěním, kolik skvělých muzikantů se nám ozvalo. I diváci se mají ještě před začátkem našeho koncertu na co těšit,“ říká k výběru předkapel kytarista František Táborský. V Litomyšli si Chinaski vybrali formaci Zrcadla.

Fanoušky čekají i gastronomické zážitky a několik překvapení, o které se Chinaski postarají ještě během podvečera. „Na koncertech za námi chodí lidé a chtějí nám říct, co pro ně naše hudba v jejich životě znamená. Nám se to krásně poslouchá, a je to pro nás ta největší odměna. I proto jsme se rozhodli s fanoušky strávit ještě více času a setkat se s nimi už před začátkem koncertu,“ říká frontman Michal Malátný. Se členy kapely se fanoušci potkají v areálu koncertu, kde jim Chinaski načepují pivo, namíchají drink nebo jim poradí s výběrem merche.

Vstupenky jsou k dostání v síti TicketLIVE a budou v prodeji i na místě. Děti do dvanácti let mají vstup za 150 korun.

Kapela Chinaski v loňském roce vydala dvanácté album Frihet. Název pochází z norštiny a znamená „svoboda“. Hudebníci kolem zpěváka Michala Malátného ho natočili na břehu Norského moře, ve stylovém dřevěném studiu nedaleko Ålesundu. Produkce se ujal Brit Greg Haver, který stojí za předešlými úspěšnými alby Rockfield a Není nám do pláče. Za mixem nahrávky stojí spolupracovník Green Day nebo U2 Chris Lord-Alge.



Vstup do areálu od 17:00

Chinaski s vámi 18 – 19.00

19.10 předkapela

20:00 Chinaski

CHINASKI Open Air léto '23



15. 9. 2023 Litomyšl Zámecké nádvoří

22. 9. 2023 Znojmo Loucký klášter

23. 9. 2023 Plzeň Areál pivovaru Plzeňský Prazdroj

Předprodej: www.ticketlive.cz/cs/event/chinaski-open-air-leto-2023