Na počátku 20. let byla Mezinárodní soutěž spolehlivosti Československem nejvýznamnějším domácím automobilovým podnikem. Poprvé se uskutečnila od 25. do 31. července 1921 a účastníci tehdy objeli po trase Praha – Opava – Košice – Bratislava – České Budějovice – Praha celou Československou republiku. Parta nadšenců se nyní rozhodla jízdu zopakovat.

Na cestu se vydala dvacítka historických vozů vyrobených mezi lety 1920 a 1935 a stejně jako jejich předchůdci před 100 lety i oni vyrazili 25. července v pět hodin ráno od karlínské Invalidovny.

Jiří Flídr s manželkou Marií, kteří se jízdy účastní jako jediní z Pardubického kraje, jedou Chevroletem Confederate z roku 1932. „Každý jede podle svého tempa. Někdo pomaleji, jiný rychleji. Bylo nás dvacet, ale už tři posádky odpadly. My zatím dobrý, nic jsme neopravovali, jen doléváme, benzín, olej a vodu,“ říká Marie Flídrová. Doufají, že dojedou do cíle v pořádku. Pro jistotu ale jede s veterány odtahový vůz, kdyby se někomu něco stalo s autem.

Každopádně taková jízda veteránem je obrovský zážitek. „Jedeme úplně ve stejnou dobu, jako to bylo před 100 lety, spíme taky v těch samých městech a dodržujeme stejný itinerář,“ dodává Jiří Flídr.

Nejtěžší je podle něho neusnout za volantem na tak dlouhých cestách. „A taky máme stres, aby to auto zvládlo, ale to mají všichni. Ráno jsme se bavili a všichni byli mírně nervózní, aby to auto dalo. Zjistili jsme, že nám stačí, když má auto střechu. Na Slovensku je teď vedro, ale pod střechu nám pěkně fouká. Lidi v kabrioletech ovšem trpí, jsou spaření, to je náročné,“ tvrdí Flídrová.

Do cíle podle plánu dojedou v neděli. Ti úspěšní, jejichž auto zvládne celou trasu o délce 2122 kilometrů, budou dojíždět už v sobotu od 15 hodin do Muzea městské hromadné dopravy v tramvajové vozovně Praha-Střešovice.

Trasa Mezinárodní soutěže spolehlivosti Československem 1921–2021

Neděle 25. 7. 2021

Praha – Mělník – Štětí – Litoměřice- Úštěk – Česká Lípa – Zákupy – Mimoň – Mnichovo Hradiště – Jičín – Hořice – Hradec Králové – Třebechovice – Častolovice – Kostelec n. Orlicí – Vamberk – Žamberk – Červená Voda – Šumperk – Koutkovice – Domašov – Vrbno – Bruntál – Opava (485 km)

Pondělí 26. 7. 2021

Opava – Hrabyně – Moravská Ostrava – Těšín – Jablunkovký průsmyk – Čadca – Lieskovec – Žilina – Strečno – Priekopa – Sučany – Turany – Lubochňa – Ružomberok – Teplá – Liptovský sv. Mikuláš – Hybe – Vychodná – Važec – Štrba – Poprad – Štvrtok – Levoča – Spišské Podhradí – Svinia – Prešov – Košice (414 km)

Úterý 27. 7. 2021

Košice, odpočinek

Středa 28. 7. 2021

Košice – Bužinka – Moldava – Turňa – Rožnava – Tornala – Rimavská Sobota – Lučenec – Velká Slatina – Zvolen – Hronská Breznica – Báňská Štiavnica – Bátovce – Levice – Vráble – Nitra – Sereď – Dioseg – Ivanka – Bratislava (421 km)

Čtvrtek 29. 7. 2021

Bratislava, odpočinek

Pátek 30. 7. 2021

Bratislava – Pezinok – Malacky – Sv. Ján – Šaštín – Holíč – Hodonín – Čejč – Slavkov – Brno – Velká Bíteš – Velké Meziříčí – Měřín – Jihlava – Pelhřimov – Obratany – Tábor – Soběslav – Veselí – České Budějovice (405 km)

Sobota 31. 7. 2021

České Budějovice – Vodňany – Strakonice – Horažďovice – Klatovy – Přeštice – Plzeň – Stříbro – Planá – Mariánské Lázně – Bečov – Karlovy Vary – Lubenec – Řevničov – Slaný – Praha (397 km).

Zdroj: Youtube