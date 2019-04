Jak hodnotíte první půlrok na radnici v novém volebním období? Uskutečnili jste po letech velké změny v koalici, šlape ta současná lépe než minulá?

První půlrok na radnici hodnotím pozitivně. Jsem rád, že se povolební situace rychle uklidnila a již je opět cítit vůli rozumně spolupracovat ve prospěch města.

Co vás ke změně koalice vůbec vedlo?

Současná koalice vznikla na základě povolebních vyjednávání a je odrazem konkrétní vůle jednotlivých subjektů účastnit se práce v radě města.

Pohled z druhé strany barikády

Jan Matouš, bývalý radní, dnes lídr opozičního Sdružení pro Poličku:

„Půl roku současné koalice není žádná sláva. Špatně je třeba nastaven systém přípravy investic. Nemáme projektové dokumentace, ale dáváme do rozpočtu už prostředky na realizaci zakázek. Nikdo tak nemá informace, co realizace mohou stát. Ze všech stran slyšíme nářky na sucho, ale když přijdeme s návrhem na vypracování studie, která by řešila zachycování srážek v intravilánu města, tak jsou proti. Vychází také napovrch špatná rozhodnutí vedení, jako například výstavba bytových domů tzv. systémem Design and built, kdy dodavatel stavby dodává i projektovou dokumentaci. Neměli jsme mít v důsledku toho systému vícepráce, ale i přes odečet dotace a změn vyžádaných budoucími vlastníky bytů, máme víceprací za 12,5 milionů korun. I z opozice se snažíme pro Poličku přinášet pozitivní změny. Iniciovali jsme třeba osvětlení zkratky ze sídliště Hegerova, aby tam v noci lidi nemuseli chodit s baterkou, zapojujeme se do práce v komisích a různých aktivit pro město.“

Tento měsíc začnete rozprodávat a pronajímat byty v nových dvou energeticky pasivních bytovkách v Bezručově ulici. Objekty vypadají moc pěkně. Stavba však měla půlroční zpoždění. Proč? Jaký je zájem o bydlení v domech?

Ano, domy vypadají moc pěkně. Máme velkou radost, že se tato náročná stavba přes všechny problémy nakonec dobře zdařila. Zpoždění bylo způsobeno technickými problémy a též i snahou města umožnit kupujícím realizovat klientské změny. Zájem o byty, a to jak o koupi, tak i pronájem, je mimořádný.

Chcete v podobných projektech pokračovat? Poličku trápí nedostatek bydlení víc než jiná města…

Osobně zastávám a budu podporovat názor stavět i další domy. V současné době již diskutujeme nad dalšími možnými záměry.

Polička se chlubí unikátně dochovaným systémem středověkého opevnění, navíc se vám daří s pomocí dotací hradby rekonstruovat. Kdy myslíte, že bude kompletně hotovo? A rozšíří se poté nějak návštěvnické okruhy?

Dá se říct, že hlavní obnova našeho unikátního hradebního opevnění je po mnoha desetiletích u konce. Pouze zbývá menší neopravená část, kde je problém ve vlastnictví parcely. Přesto ale věřím, že se nám podaří i tento úsek opravit, a to ke spokojenosti všech dotčených subjektů. Musím ale taktéž uvést, že i přes reálné dokončení hrubé práce na celém opevnění bude toto dílo generovat neustálou potřebu údržby v podobě mnoha menších oprav.

Spor o "suchou" vyhlášku

Předmětem sváru na nedávném jednání zastupitelstva byla protialkoholní vyhláška, která nově zakazuje pití alkoholu na veřejných prostranstvích nejen u škol a zdravotních středisek, ale také v historickém centru včetně pikniků ve vyhledávaném parku u Synského rybníka. S odporem se ozvali hlavně opoziční Piráti, ale neúspěšně. Sám starosta přitom připustil, že vyhláška je namířena jen proti několika konkrétním lidem, s nimi se ale nyní sveze celá veřejnost. Podle Pirátů by místo vyhlášky stačilo důsledné uplatňování přestupkového zákona.

Není nedávno schválená protialkoholní vyhláška zbytečná? Vagabundy lze přece usměrnit i s pomocí občanského zákoníku? Sám jste připustil, že ji děláte jen kvůli několika málo konkrétním opilcům, ale takto ji odnese celá veřejnost…. Nepopíráte vy sám, jako člen ODS, prapor vámi vyznávaných občanských svobod?

V této věci musím po pravdě napsat, že obecně nejsem příznivcem vyhlášek ve věcech, které lze řešit jiným způsobem. Nicméně v této záležitosti jsem, po mnoha letech opakujících se problémů a též i žádostí občanů o přijetí vyhlášky včetně doporučení městské i státní policie, dospěl k názoru, že jsem i já tuto normu podpořil.

Jaké další investice v příštích měsících a letech chystáte, na co se chcete nejvíce zaměřit? A kde vidíte největší rizika nebo naopak příležitosti dalšího rozvoje Poličky?

Dokončení rekonstrukce včetně nového dláždění v historickém centru města. Pokračování v rekonstrukci ulic včetně chodníků mimo již zmíněné centrum. Příprava dalších lokalit pro stavění rodinných domků a bytových domů. Dokončení poslední etapy plaveckého bazénu. Úpravy parku včetně opravy železného mostu, nábřežní zdi a mnohé další věci. Naší hlavní prioritou musí být i nadále snaha udržet lidi v našem městě. To především nese starost o dostatek rozmanitých pracovních pozic, dostupného bydlení a mnoho dalších záležitostí, které přispívají k tomu, že Polička bude i nadále dobrým místem k životu.

Proč jste dal před vysokou politikou přednost komunální?

Jsem obyčejný člověk, na nic si nehraji a naše město a zdejší kraj je pro mě vším.

VIZITKA:

- narodil se 18. dubna 1959 v Poličce

- v letech 2010 až 2013 a opět od roku 2017 je poslancem

- ve sněmovně je členem zemědělského výborua předsedou podvýboru pro rozvoj venkova

- v letech 2004 až 2008 a opět od roku 2012 několik let zastupitel kraje

- od roku 2006 starosta města Poličky

- člen ODS

- Martinů je v Poličce velmi populární a ODS zde díky jeho osobě pravidelně vyhrává komunální volby.

- Třeba v krajských volbách 2016 byl na kandidátní listině na šestém místě, ale vlivem preferenčních hlasů skončil první.

- V parlamentních volbách v roce 2017 figuroval také na 6. místě kandidátky, ale získal 1 776 preferenčních hlasů a skončil první.

- Martinů má jednoho syna. Starosta není příbuzným skladatele a zdejšího rodáka Bohuslava Martinů.